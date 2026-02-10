Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los puestos de flores del Mercado Central de Alicante amplían su horario el día de San Valentín

El ayuntamiento pone en marcha una campaña con regalos para premiar las compras en comercios del mercado

Uno de los puestos de flores del Mercado Central en una imagen de archivo / Pilar Cortés

Los enamorados que quieran celebrar con flores San Valentín, podrán comprarlas el mismo 14 de febrero en los puestos de flores del Mercado Central hasta por la tarde.

El Ayuntamiento de Alicante ha autorizado su apertura extraordinaria de forma ininterrumpida de 07.00 a 18.00 horas de estos puestos para que los ciudadanos puedan comprar ramos y plantas en este día tan especial.

San Valentín en el Mercado Central

El consistorio también ha puesto en marcha la campaña ‘Este San Valentín, haz Match en el Mercat’, que ya está activa y se organiza para premiar a los clientes que podrán ganar tarjetas regalo, cabasset, un jamón y un pack de Facpyme.

Para participar en esta iniciativa los clientes deben rellenar los datos al realizar su compra en alguno de los puestos de los mercados y meterlos en las urnas habilitadas. El próximo viernes 13 de febrero se realizará el sorteo de todos los regalos.

Esta campaña está impulsada desde la concejalía de Comercio y Mercados junto con la asociación de Comerciantes Concesionarios de los Mercados Municipales de Alicante.

