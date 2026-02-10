Otra forma de hacer llegar Europa a los jóvenes

Este martes la Diputación de Alicante y Casa Mediterráneo han acogido a alumnos de 4º de la ESO y 1º de Bachiller (15-16 años) de seis centros educativos de la provincia. Se trata del Encuentro de Escuelas Embajadoras, donde los estudiantes se reúnen para llevar a cabo actividades relacionadas con Europa y con su futuro coincidiendo con el 40 aniversario de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, precursora de la actual Unión Europea (UE).

En la provincia de Alicante hay seis escuelas embajadoras. Estos son el Colegio Diocesano San Juan Bautista de Alicante, de los IES Severo Ochoa y Sixto Marcho de Elche, del IES La Mola de Novelda y de dos centros de Orihuela: el Colegio Diocesano Oratorio Festivo San Miguel y el IES Gabriel Miró.

Necesitamos movilidades como los del programa Erasmus y que los gobiernos faciliten más este tipo de proyectos Valeria Malinverni — Alumna del IES Sixto Marco de Elche

Esta condición “embajadora” la otorga el Parlamento Europeo a través de una convocatoria anual a la que los centros se presentan con proyectos para conseguirla. Los centros elegidos se comprometen a tener un punto informativo sobre Europa, a difundir las políticas europeas y a realizar actividades como las celebradas este martes. “Las escuelas cuentan con visibilidad y los alumnos se ven motivos para participar en estos temas”, explican desde la organización.

España hace bien en apoyar los proyectos europeos: pertenecer a la UE es un privilegio Paloma Hernández — Alumna del Colegio Diocesano Oratorio Festivo San Miguel de Orihuela

La actividad del martes ha consistido en un taller sobre el 40 aniversario de la adhesión, desarrollado en Casa Mediterráneo, con murales elaborados por alumnos de diferentes centros (mezclados entre ellos) sobre qué les inspira la efeméride y el futuro de las instituciones continentales.

Mural ganador. / INFORMACIÓN

El futuro de Europa

Los alumnos, con estas actividades y con el resto de la programación relacionada, descubren a la vez que reflexionan sobre el futuro de Europa. Valeria Malinverni, por ejemplo, explica que le gustaría “que en Europa se le dieran más oportunidades a los jóvenes”. Un buen ejemplo en este aspecto, según ella, es el programa Erasmus. “Necesitamos este tipo de movilidades y que los gobiernos faciliten más este tipo de programas”, afirma, además de pedir “más oportunidades” desde las instituciones europeas “para que los jóvenes puedan acceder a la vivienda”.

La UE ha conseguido muchas cosas y las seguirá consiguiendo Alejandro Marcos — Alumno del IES Severo Ochoa de Elche

Aitana Illán, compañera suya, valora que España “se ha beneficiado de la entrada a la Unión Europea y la UE de que España haya entrado”, y cree que es “interesante” analizar “cómo mejoran las medidas medioambientales, tanto cuando hay catástrofes climáticas como en muchos otros momentos”. A su vez, desea ver “una Europa más unida y más fuerte en España y en todos los países”. En términos parecidos se expresa Paloma Hernández, que cree que “pertenecer a la Unión Europea es un privilegio” y entiende que “España hace bien en apoyar los proyectos europeos, en incluirse al euro y en participar en los programas Erasmus”.

Encuentro de Escuelas Embajadoras de la Provincia de Alicante en Casa Mediterráneo / Alex Domínguez

Con estas actividades se pueden conocer las oportunidades y trabajar para que el futuro sea aun mejor Naia Ríos — Alumna del Colegio Diocesano San Juan Bautista de Alicante

Otro alumno, Alejandro Marcos, cree que Europa es “una gran asociación en la que podemos convivir en paz y llegar a lograr grandes cosas para hacer del mundo un lugar mejor”, y valora que la UE “ha conseguido muchas cosas y las seguirá consiguiendo”, destacando especialmente “todo lo logrado en el ámbito legislativo y judicial”, ya que “es difícil pensar en otros sitios del mundo en el que se juegue con unas reglas más justas”.

Europa influye positivamente en el día a día, porque da oportunidades de trabajo y de movilidad para los jóvenes y para todo el mundo Esther Grau — Alumna del IES Gabriel Miró de Orihuela

También hablan del futuro de Europa Naia Ríos y Esther Grau. La primera reconoce que en su generación “no tienen mucho en cuenta a Europa”, pero con estas actividades “se pueden conocer las oportunidades y trabajar para que el futuro sea aún mejor”. Por su parte, Esther Grau cree que Europa “influye positivamente en el día a día, porque da oportunidades de trabajo y de movilidad para los jóvenes y para todo el mundo: es una oportunidad que se debe valorar”.

Profesorado

Entre los docentes también se valora positivamente la actividad. Celia Rubio, del IES Gabriel Miró de Orihuela, explica que pretenden, “sobre todo, difundir entre los alumnos y la comunidad educativa el conocimiento de Europa, que muchas veces está alejado, y que los alumnos se den cuenta de sus posibilidades de cara al futuro, a formarse y a aprovechar las ventajas”. A su vez, explica que “los prejuicios que existen sobre Europa no llegan tanto a los alumnos, pero hay que trabajar para eliminarlos”.

Álvaro Valls, profesor del Sixto Marco de Elche, explica que cada centro “trabaja en temas determinados y en estos encuentros los alumnos se conocen para compartir realidades”. De lo que se trata, según Miguel Ángel Tafalla, del Colegio Diocesano Oratorio Festivo de San Miguel de Orihuela es de “crear sinergias entre las diferentes escuelas” para que el conocimiento sobre Europa llegue a los alumnos.

El encuentro en Casa Mediterráneo lo ha introducido José Manuel Molina, secretario general del espacio; y Ruth Merino, la actual secretaria autonómica de Representación ante la UE y que hasta diciembre, cuando Juanfran Pérez Llorca tomó posesión como presidente de la Generalitat, fue consellera de Hacienda. Merino, en su visita a Alicante, ha valorado "el compromiso de alumnos y profesores con los valores europeos y las ganas que tienen de aprender y transmitir a los jóvenes las oportunidades que Europa ofrece".