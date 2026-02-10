Hace 70 años Alicante se congeló: hoy el termómetro cuenta otra historia
Aemet recuerda el frío histórico de 1956 mientras hoy se registran mínimas suaves en la provincia de Alicante
Hay fechas que se quedan pegadas a un territorio. En la provincia de Alicante, una de ellas es el 11 de febrero de 1956, cuando el frío alcanzó una intensidad histórica. Mañana se cumplen 70 años de aquel episodio, el más severo registrado en la Comnidad Valenciana en los últimos 135 años, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El contraste con lo que ocurre ahora es difícil de ignorar: este 10 de febrero de 2026 ha dejado una madrugada suave en buena parte de la provincia, con temperaturas que, para ser febrero, parecen de otro mes.
Las mínimas de hoy en la provincia de Alicante
Estos han sido algunos de los valores más representativos de la madrugada:
- Alicante: 13,4 ºC
- Benidorm: 13,0 ºC
- Xàbia: 11,7 ºC
- Novelda: 11,7 ºC
- Orihuela: 10,5 ºC
- Elche: 10,3 ºC
- Alcoy: 15,7 ºC
En la costa, el patrón encaja con una noche templada, pero el registro de Alcoy (15,7 ºC) rompe el guion: no es el dato típico que uno espera del interior alicantino en febrero y refuerza la idea de un invierno cada vez más caprichoso.
Y el día acompaña. La previsión de Aemet para hoy en Alicante mantiene el foco en el viento y un ambiente más suave: intervalos nubosos, posibilidad de alguna precipitación débil y aislada en el interior y temperaturas al alza, con sensación casi primaveral en las horas centrales en puntos del litoral.
El día que Alicante se congeló: -4,6 ºC en la capital y -15 ºC en Villena
Frente a esta suavidad, la efeméride mete un golpe de realidad. Según Aemet, el 11 de febrero de 1956 dejó cifras que hoy parecen casi imposibles:
- Alicante capital: -4,6 ºC
- Villena: -15 ºC
Y aquello no fue una noche fría cualquiera. Fue un episodio extremo, ligado a oleadas de aire siberiano, que en febrero de 1956 golpearon la Comuniad en varias tandas. De hecho, Aemet explica que el aire frío avanzó de norte a sur y, por eso, mientras en los observatorios del norte el día más frío fue el 11, en los del sur el peor registro se alcanzó el 12 de febrero.
“Heladas negras”: el frío que no dejaba escarcha, pero arrasaba los campos
La Aemet también recuerda un concepto que todavía hoy impresiona por su nombre y por sus efectos: las “heladas negras”. Se producen cuando el aire es tan seco que no genera escarcha visible, pero el daño en los cultivos es devastador. Especialmente en árboles frutales y, en la Comunidad Valenciana, en el símbolo agrícola por excelencia: los naranjos.
El impacto económico fue enorme. Según Aemet, actualizado a renta con IPC, el golpe directo equivaldría hoy a unos 1.500 millones de euros, y el impacto total podría haber ascendido a 6.000 millones.
Un frío de portada
Para entender la dimensión real de aquel episodio basta con mirar un documento: la portada de INFORMACIÓN del domingo 12 de febrero de 1956. El titular principal no deja margen a la duda: “Los fríos causan graves daños a la naranja”. El periódico hablaba de bajas temperaturas que dificultaban las faenas agrícolas y multiplicaban los daños, en un contexto en el que la naranja era mucho más que un cultivo: era economía, empleo y paisaje.
Y en su apartado del Observatorio de Alicante, INFORMACIÓN recogía una mínima de cuatro grados bajo cero en la capital, registrada a primera hora del día. No era “un temporal”: era una provincia entera viviendo el frío como un problema diario.
Setenta años después, el invierno se mueve en otro tablero
Los meteorólogos subrayan que desde febrero de 1956 no ha habido otro episodio que se le acerque en intensidad en la Comunitat Valenciana. Hoy, en cambio, el invierno deja otra sensación: la de gran variabilidad. Días con viento fuerte, semanas de inestabilidad y, de repente, noches inesperadamente templadas.
Los expertos advierten de que el cambio climático influye en la tendencia a vivir fenómenos más extremos, aunque también piden prudencia a la hora de atribuir a un único factor cada episodio concreto: para cuantificarlo, hacen falta estudios específicos.
Un aniversario que llega con el termómetro en sentido contrario
Setenta años después, la provincia de Alicante recuerda el episodio más frío de su historia reciente mientras vive un febrero que, al menos por momentos, se siente demasiado suave. Entre el -15 ºC de Villena y una madrugada con 11ºC hay más que una comparación meteorológica: hay un cambio de escenario.
Y el calendario, que suele ser frío en febrero, este año ha decidido contarlo al revés.
