El gobierno de Barcala descarta la dimisión del alcalde tras el escándalo de las viviendas protegidas: "Va a seguir trabajando por Alicante"

El alcalde de Alicante descarta por ahora dimitir a causa del escándalo de las viviendas protegidas. A través de los portavoces municipales, Cristina Cutanda y Manuel Villar, el ejecutivo popular ha señalado que Luis Barcala "va a seguir trabajando por Alicante". Además, respecto al malestar que ha generado en el PPCV que el dirigente alicantino señale al Consell por la crisis del residencial Les Naus, el equipo de gobierno asegura que el regidor cuenta "con todo el respaldo de la Comunidad Valenciana y nacional".

En la habitual comparecencia tras la Junta de Gobierno Local, los portavoces municipales han dado también por zanjadas las explicaciones del alcalde respecto a la polémica adjudicación de viviendas protegidas a personas vinculadas con el Ayuntamiento, que ya se ha cobrado tres dimisiones hasta la fecha: dos en el Consistorio y una en el seno del gobierno autonómico.

Cutanda ha manifestado que el alcalde ya dio explicaciones en el último pleno y ha descartado que Barcala comparezca ante la prensa para resolver a los periodistas cuestiones sobre la polémica

Al respecto, la edil Cristina Cutanda ha manifestado que el alcalde ya respondió a los interrogantes planteados y, a preguntas de los medios, ha descartado que Barcala se plantee comparecer ante la prensa para responder a las cuestiones de los periodistas sobre la mayor polémica que ha salpicado al dirigente popular desde su llegada a la Alcaldía, de manos de una tránsfuga, en 2018. Al respecto, la portavoz ha añadido que el regidor "mantiene su agenda pública".

Las peticiones de dimisión para el alcalde llegan de izquierda y derecha desde la pasada semana, cuando en el pleno extraordinario celebrado para abordar el escándalo destapado por INFORMACIÓN todos los grupos políticos (el PSOE, Vox, Compromís y EU-Podemos) llegaron a la misma conclusión: Luis Barcala es el máximo responsable político de la polémica adjudicación y, por tanto, debe abandonar la Alcaldía, señaló la oposición en bloque.

NOTICIA EN ELABORACIÓN