El "hogar" del belén gigante de Alicante entra en disputa legal

El proceso administrativo que involucra la gestión del belén gigante de Alicante da un giro legal. Este martes, la Junta de Gobierno Local aprobó un informe que será remitido al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc) en relación con un recurso interpuesto por la empresa Iluminaciones Ornamentales Iluminart, que fue descalificada del procedimiento de licitación para el mantenimiento y restauración de las figuras que componen el portal de belén monumental. Este recurso se produce en un contexto de varias complicaciones administrativas que ya han demorado la adjudicación del contrato desde el año pasado.

El Ayuntamiento de Alicante inició en julio de 2025 el proceso para contratar los servicios de las seis figuras que componen el belén gigante de la ciudad. La licitación fue presentada con un presupuesto inicial de 105.000 euros, sin embargo, no se presentó ninguna oferta. Ante la falta de propuestas, el Ayuntamiento revisó el presupuesto y lanzó una nueva licitación en diciembre de 2025, esta vez con un presupuesto de 114.000 euros, un incremento del 8,5% respecto al anterior. Este ajuste hizo que la empresa Iluminart se presentara con una oferta de 111.457,78 euros, que fue inicialmente considerada adecuada por la mesa de contratación.

Complicaciones en la adjudicación

El proceso de adjudicación, sin embargo, no fue tan sencillo como parecía. A pesar de que Iluminart cumplía con los requisitos económicos, la mesa de contratación señaló que la empresa no acreditaba la solvencia técnica necesaria para manejar el belén gigante. En particular, se concluyó que el objeto social de Iluminart no estaba alineado con las tareas que requería el contrato, ya que la empresa no tenía experiencia en el almacenamiento y conservación de figuras monumentales.

En base a esta falta de solvencia, el 8 de enero de 2026, la mesa de contratación rechazó la propuesta de Iluminart y, como siguiente paso, contactó con el creador del belén, José Manuel García Esquiva, para que volviera a encargarse del servicio. Pachi había gestionado el belén gigante desde su creación en 2020, y su oferta de 113.395 euros fue aceptada, ya que cumplía con todos los requisitos establecidos en la licitación.

El recurso presentado por Iluminart

La empresa Iluminart no aceptó la decisión de ser descalificada y, el 2 de febrero de 2026, presentó un recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). En su recurso, Iluminart solicita que se revierta la decisión de la mesa de contratación y que se le permita continuar con el contrato. Además, la empresa solicitó una medida cautelar para suspender el procedimiento de licitación mientras se resuelve el caso.

En respuesta a este recurso, la Junta de Gobierno Local aprobó el informe que será remitido al TACRC este martes. Este informe incluye todos los antecedentes, razonamientos y normativa aplicable que justifican la decisión de descalificar a Iluminart y aceptar la propuesta de José Manuel García Esquiva. El informe también detalla que el valor estimado del contrato supera los 100.000 euros, lo que permite que sea revisado por el Tacrc, según lo estipulado en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

Por ahora, el belén gigante de Alicante sigue bajo la gestión de su creador, "Pachi", desde el 16 de enero de 2026, fecha de inicio del nuevo contrato. Así, las figuras permanecen en el almacén en el que han sido guardadas hasta ahora, mientras se resuelve el recurso presentado por Iluminart.