La izquierda presiona a Barcala para que convoque ya la comisión de investigación por el escándalo de las viviendas adjudicadas en Alicante

La presión política sobre Luis Barcala por el caso de las viviendas protegidas de Les Naus suma un nuevo capítulo. PSOE, Compromís y EU-Podemos han exigido este martes al alcalde que constituya y convoque “de manera inmediata” la comisión de investigación aprobada en el último pleno municipal para esclarecer la polémica adjudicación de viviendas que ha salpicado a personas vinculadas con el Ayuntamiento y con la Generalitat.

Los tres grupos resaltan que la comisión fue avalada por unanimidad el pasado jueves y sostienen que, cinco días después, la falta de pasos visibles para ponerla en marcha refleja “falta de voluntad” del PP para dar explicaciones y garantizar transparencia.

La reclamación de la izquierda se produce en un momento de máxima debilidad política para Barcala, que atraviesa su peor crisis como alcalde desde que estalló el caso a finales de enero. El pleno extraordinario de la semana pasada, convocado para abordar el escándalo, acabó con una petición de dimisión unánime de toda la oposición, incluida Vox, mientras el regidor pidió disculpas, calificó la situación de “repugnante e indignante” y prometió llegar “hasta el final”, aunque evitó pronunciarse sobre su futuro.

En paralelo, el caso ya ha escalado a las Cortes, donde se avanza hacia una comisión de investigación autonómica tras sumarse Vox a la iniciativa del PSPV y Compromís.

En su mensaje de este martes, la portavoz socialista Ana Barceló ha cargado contra el retraso: “Es inaceptable que hayan transcurrido cinco días y no se convoque esta comisión de investigación. Barcala sigue bajo sospecha, debe acatar el mandato del Pleno y dar explicaciones cuanto antes. ¿O tiene más cosas que ocultar?”.

Para el PSOE, el paso del tiempo sin una convocatoria formal refuerza la percepción de opacidad en un asunto que, sostienen, ha dañado la confianza ciudadana y exige respuestas rápidas, no solo referencias a expedientes o a vías judiciales.

Desde Compromís, el tono ha sido todavía más duro. El portavoz municipal Rafa Mas ha ironizado sobre el parón en la comisión y ha apuntado directamente a la continuidad del alcalde: “Pensábamos que Barcala había ido a Madrid a presentar su dimisión ante Alberto Núñez Feijóo en la ejecutiva nacional del PP. No ha sido así, no tiene decencia política. No merece gobernar esta ciudad, que tiene dignidad y quiere estar orgullosa de su Ayuntamiento”.

Mas ha remarcado que “han pasado muchos días y sigue sin convocar la comisión de investigación” y sitúa el choque en clave de bloque político: “Los grupos políticos de la izquierda presentamos un frente político común para desalojar esta trama política del Ayuntamiento. El máximo responsable es Barcala”.

Por su parte, el portavoz de EU-Podemos Manolo Copé ha insistido en la urgencia y en el objetivo de la comisión: “Ante la gravedad de los hechos y la supuesta indignación del alcalde, todos los grupos de la izquierda solicitamos la constitución inmediata de la comisión de investigación. Queremos saber quién convirtió la vivienda protegida en un privilegio para cargos y familiares”.

Copé ha añadido: “Desde EU-Podemos lo decimos claro, caiga quien caiga, vamos a llegar hasta el final porque la vivienda pública no es un negocio ni un cortijo político. Barcala dimisión”.

La comisión municipal fue aprobada por unanimidad en el pleno extraordinario del jueves, a propuesta del PSOE, Compromís y EU-Podemos, como órgano político para recabar información y esclarecer el procedimiento de una promoción de vivienda protegida levantada sobre suelo municipal. La aprobación llegó en una sesión bronca, con un debate cruzado sobre responsabilidades políticas y controles, en la que el PP también apoyó la creación del órgano.

Con ese antecedente, la izquierda sostiene ahora que no basta con el acuerdo formal y exige que Barcala active cuanto antes la comisión para que empiece a funcionar, fije un calendario de trabajo y permita pedir documentación y convocar comparecencias.

El pulso municipal se cruza, además, con la escalada autonómica. La comisión de investigación en las Cortes está pendiente de votación en pleno, sin fecha fijada por ahora, pero el PP ha trasladado que votará a favor de su puesta en marcha. Fuentes populares enmarcan ese respaldo en que la comisión “complementa la labor de investigación” que, aseguran, está realizando la propia Conselleria de Vivienda y lo equiparan a otras comisiones impulsadas “con la misma transparencia”. Otros dirigentes del partido niegan que se trate de un cambio de paso y lo sitúan “dentro de la normalidad”.

Con las dos comisiones sobre la mesa, la municipal ya aprobada y la autonómica encaminada a activarse, el foco inmediato vuelve al despacho del alcalde. Si Barcala convoca la comisión del Ayuntamiento, empezará la fase de preguntas y comparecencias en casa; si la demora se prolonga, la oposición intentará convertir el calendario en un nuevo frente de desgaste en una crisis que no da tregua.