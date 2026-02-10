"Konnichiwa", Alicante

Artes marciales, charlas y presencia de altos cargos diplomáticos. El mes de febrero de 1976 fue el más japonés de la historia de Alicante. La ciudad acogió la semana japonesa con el fin de tender puentes con empresarios de allá y así facilitar la importación de mercancías. Aquel acercamiento, organizado por la Cámara de Comercio que presidía entonces Fernando Flores, estuvo envuelto de festivales deportivos y ponencias de "peces gordos" como el embajador de Japón en España, Takaaki Keigawa, pero su fondo fue económico, sobre todo basado en la manera de traer a Alicante televisores y maquinaria de recambio del sector de la electrónica. En aquel hermanamiento se desveló que entonces 70.000 nipones estudiaban castellano y que en España vivían unos 2.000.

Aquella semana de 1976 era también la de la constitución de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, después de que se fusionaran las cajas de Alcoy, Crevillente, Novelda, Orihuela y la del Sureste. Fueron importantes esos días para la familia olivarera de la provincia, siempre en continua lucha, que emprendía una expedición a Jaén para inspeccionar las instalaciones y conocer aquellas cooperativas en busca de ideas para la supervivencia.

En solo cinco años, Benidorm había doblado su población: de 12.000 a 23.000 habitantes censados

En la actualidad de la ciudad las escaleras del Mercado Central, en plena avenida de Alfonso el Sabio, amanecía con una pancarta que decía "El futuro del mundo depende de ti", en lo que era un acto de la campaña contra el hambre que colearía durante un tiempo en la conciencia colectiva. En Alicante eran todavía muchas barriadas que malvivían en condiciones indignas para el año que marcaba el calendario. Asfaltado, iluminación, recogidas de basuras, transporte público, seguridad, centros educativos… Las peticiones eran variadas.

Además, la incesante búsqueda del concurso radiofónico por encontrar la Heidi alicantina ya había encontrado ganadora: la elegida era Beatriz Solís, seleccionada entre unas 500 jóvenes concursantes. En las calles también se hablaba de una nueva práctica, el yoga, encuadrada entre deporte, la relajación y la desintoxicación de determinadas sustancias, pero era todavía un rara avis. Aquella semana, tal como ésta pero de hace 50 años, se organizaba una jornada de convivencia "yoguística" en la finca de Renato Bardín, en la urbanización La Zenia. "No se puede ser inteligente con el cerebro y los pulmones llenos de nicotina", decían los organizadores. "El yoga trata de salvar la sociedad volviendo a los hábitos naturales".

Llegaba una nueva práctica a la ciudad, el yoga, y se organizaba una jornada de convivencia "yoguística"

De Benidorm llegaban datos que no hacían más que confirmar que aquel municipio no sólo bullía en verano, sino que cada vez más lo elegían para quedarse a vivir muchos de esos turistas. En solo cinco años, desde 1970, el municipio había doblado su población: de 12.000 a 23.000 habitantes censados en 1975. Quien había hecho el camino inverso, el de dejar la provincia, era una profesora alicantina que protagonizaba un reportaje en estas páginas. María de los Ángeles de la Torre vivía desde hacía un año en el Tíbet, rodeada de lamas. Allí había encontrado la paz y ejercía como docente en la Universidad Jawaharial Neuhu, además de ser miembro del monasterio Kopan. Toda una rareza entonces.

Noticias relacionadas

En los deportes era noticia el batacazo del Hércules, que empataba a cero en casa contra el Pegaso, de Tercera, en el partido de ida de una eliminatoria de Copa que subsanaría en la vuelta. Aunque sin duda impactaba el fallecimiento de Guillermo Carvajal, un futbolista alicantino de 25 años después de jugar un partido en el Rico Pérez con el Callosa. Carvajal había sido jugador del Alicante y también era maestro de escuela. Las primeras impresiones, reflejadas en este diario, hablaban de que una de los posibles causas del fallecimiento del defensa podía haber sido ser la ingesta de un fármaco. Para el fútbol alicantino fue todo un shock del que costó reponerse.