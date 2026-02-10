Un manifiesto de equipos directivos de más de 70 centros de Alicante alerta de las carencias en la enseñanza pública

Un manifiesto firmado por equipos directivos de 450 centros de la Comunidad Valenciana y de más de 70 de la provincia de Alicante ha alertado de las carencias y necesidades que tiene en estos momentos la enseñanza pública. Advierten desde la falta de personal para atender la diversidad y garantizar la inclusión de los alumnos, la situación económica deficitaria de los centros por el aumento de los costes del comedor escolar, hasta el reparto desigual del alumnado vulnerable. Reivindican desde reducir las ratios, la climatización en las aulas hasta unas infraestructuras dignas. También han mostrado su rechazo a que las oposiciones coincidan con el inicio del curso escolar, en septiembre, y han demandado mejoras laborales para el profesorado.

El extenso documento que han hecho público coincidiendo con las protestas de los docentes a las puertas de los centros educativos y con la reunión entre sindicatos y la Conselleria de Educación, los responsables de los centros educativos denuncian que la orden de plantillas "se está incumpliendo" y que en numerosos centros la dotación actual "resulta insuficiente" para atender las necesidades educativas existentes. No solo eso, alertan de una "disminución drástica" de profesionales que se proporcionaban con el PAM (Plan de Actuación para la Mejora), destinado, entre otros fines a evitar el abandono escolar del alumnado más vulnerable.

Los equipos directivos han demandado la reducción de ratios en todas las etapas educativas, con especial atención a Infantil y primeros cursos de Primaria, porque denuncian que trabajan en una de las comunidades autónomas con más alumnos por aula del país.

También han pedido a Educación impulsar medidas para luchar contra la segregación escolar y evitar el reparto desigual del alumnado más vulnerable, "hecho que propicia tanto el sistema desigual de escuela concertada y escuela pública como la Ley de Libertad Educativa, que antepone la elección de la lengua por parte de las familias a los criterios pedagógicos (por ejemplo alumnado NESE y Nouvingut) a la hora de organizar los grupos de alumnado".

Niños aprendiendo las partes de una planta en el colegio Emilio Varela / Héctor Fuentes

Infraestructuras

Igualmente, han exigido un plan de inversión real y continuado para mejorar los centros educativos, sin olvidarse de reclamar la ejecución de todas las actuaciones del Plan Edificant que se encuentran en estos momentos paralizadas, así como la finalización de las obras de los colegios e institutos afectados por la dana. Los equipos directivos han lamentado, además, que los centros educativos son los únicos edificios públicos que no cuentan con un sistema de climatización adecuado para soportar el calor que se da en las aulas desde mayo hasta octubre y que muchos centros no cuentan con un correcto sistema de calefacción en invierno debido a continuas deficiencias severas.

Los firmantes también coinciden en la necesidad de ajustar y aumentar la dotación económica de los comedores escolares, así como la reducción de las ratios del comedor escolar y que la Conselleria asuma el coste del personal para atender adecuadamente al alumnado con necesidades educativas especiales.

Aulas prefabricadas en el colegio La Almadraba de Alicante / Pilar Cortés

Condiciones laborales

Los responsables de los centros educativos también han exigido la aplicación completa de la orden de plantillas y el aumento de la dotación de personal docente en aquellos casos que sea necesario y justificado. Han demandado estabilidad de plantillas, reducción de la interinidad y mejora de las condiciones de interinos y una cobertura rápida de bajas. Asimismo, reivindican la mejora salarial hasta la recuperación completa del poder adquisitivo perdido y el reconocimiento del trabajo docente (mejora de la retribución de los complementos existentes, carrera profesional, consolidación de derechos, reconocimiento salarial de tutorías y determinadas coordinaciones, cobro al 100% de las pagas extras). Por último, insisten en reducir la carga burocrática, especialmente en julio, así como dotación de personal administrativo en todos los centros.