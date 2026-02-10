Un millón y medio de euros para unas obras que dan pena

"Así se encuentra realmente el centro CAMP Santa Faz". Es el título del vídeo grabado este pasado sábado por trabajadores de esta residencia para personas con discapacidad intelectual de Alicante en la que viven unas noventa personas con deterioro funcional de entre 20 y 60 años, con la fecha (sábado 7 de febrero) y la hora (22:16 a 22:18 horas) visibles. Muestra el deterioro en las paredes y habitaciones, un sofá muy estropeado por el uso, mesas rotas con las patas a punto de partirse, puertas deterioradas, suelos de vinilo y ladrillos rotos, y un insecto campante por las paredes, entre otras imágenes.

Lo colgaron en las redes sociales -hay más vídeos del sábado con las persianas que no se pueden subir ni bajar- para contrarrestar otro difundido el sábado por la Conselleria de Servicios Sociales en el que se intenta desacreditar la noticia de INFORMACIÓN publicada el miércoles y titulada "Quejas por ratones y cucarachas en la residencia para personas con discapacidad CAMP Santa Faz de Alicante".

La Conselleria de Servicios Sociales afirma que en 2025 se hizo una actuación mensual contra plagas en el centro salvo dos en septiembre

En este vídeo institucional indican que las imágenes difundidas en los últimos días no reflejan la realidad actual del centro; y se muestra una pulcra y renovada habitación con el mensaje "la Generalitat ha invertido en 2025 más de 1,4 millones de euros en esta residencia". Se muestran un baño de moderno diseño y una cocina con todo su menaje.

Muebles rotos en la residencua, según imágenes cedidas por los trabajadores

Sin insalubridad

Sobreimpreso se indica que "las inspecciones realizadas confirman que no existen problemas de salubridad" y que "la residencia cuenta con controles periódicos de plagas de forma preventiva". La Conselleria de Servicios Sociales ha detallado a este diario el informe de control de plagas de 2025, con una inspección mensual salvo en septiembre que se hicieron dos, los días 16 y el 26.

También se ve una sala de ejercicios/gimnasio y se lee que "la conselleria desmiente las informaciones difundidas y traslada un mensaje de tranquilidad a usuarios y familiares", con nuevas imágenes de otra habitación nueva y aseada con dos camas, y de unas modernas instalaciones de pasillos con sofás coloridos para recibir a las familias.

La Generalitat afirma que fueron unas obras de emergencia y explica en qué se gastó el dinero, un millón y medio largo incluyendo el IVA: "Fundamentalmente se actuó en la estructura de los edificios, en vigas, viguetas y hormigón, porque sufrían oxidación; así como en oficinas, talleres, aseos, zonas de circulación interior y exterior, y cubiertas. "Se ha adecuado de forma integral los baños de los módulos 1 a 5, se han renovado por completo instalaciones y acabados, la fontanería, la conexión con los sumideros, la grifería, espejos, barras de apoyo, suelos de vinilo y se han sustituido las puertas de los baños por modelos resistentes a la humedad".

Saneamiento

Añaden que se mejoró la climatización y se sustituyeron equipos de enfriadores cuya vida útil estaba agotada. En cuanto a las redes de saneamiento, se hizo "una renovación parcial de estas redes y pocería, creando arquetas registrales y aumentando el diámetro de las bajantes. También revestimiento y acabado de suelos vinílicos antideslizantes, y alicatado en paredes de baños, talleres y pasillo". Que se pusieron duchas impermeabilizantes y en espacios comunes con humedades se retiró el revestimiento dañado, los falsos techos de escayola y las luminarias; cambiaron puertas, marcos y carpinterías deterioradas; se drenaron zonas exteriores para evitar la acumulación de agua que provocaba la humedad en la cimentación; se reforzó el cerramiento perimetral y se hicieron actuaciones de seguridad y accesibilidad.

Por todo ello, señalan que en ocho meses desde que acabaron las obras es imposible que exista tal deterioro y que solo puede haber alguna deficiencia puntual, atribuyendo las críticas al malestar por los impagos que desde hace más de cuatro meses sufren los empleados. A algunos les adeudan más de 4.000 euros, situación que afirman están intentando solucionar. No valoran las imágenes que grabaron el domingo los trabajadores.

Cinco edificios

Estos grabaron su vídeo alternativo con la misma sintonía musical que el del Consell además de remitir numerosas fotos de deterioro a este diario señalando que lo que muestra el vídeo institucional de la residencia nada tiene que ver con la situación real del complejo, formado por cinco edificios de dos plantas, tan grande que los trabajadores se desplazan de uno a otro por una carretera con un carro eléctrico.

La reforma, cuentan, se centró principalmente en aseos; suelos; paredes, que sufren el uso de sillas de ruedas y grúas, y puertas. "Al poco tiempo volvió a deteriorarse todo. En los aseos instalaron sumideros domésticos con rosca que no están preparados para un uso intensivo. Debido a las necesidades de los usuarios, se atascan constantemente. El personal de mantenimiento advirtió que no funcionarían, pero la dirección decidió colocarlos igualmente", indica el personal.

El Consell asegura que fue una remodelación estructural integral pero el personal afirma que muchos elementos ni se tocaron

Debido a esa mala ejecución, aseguran que los baños se inundan y que, por ejemplo, en la residencia 2 tienen que duchar (a los usuarios) utilizando botas de agua, proporcionadas al personal por una responsable, según acredita un mensaje de WhatsApp.

"Ese vídeo se grabó cuando terminaron la reforma, hace un año, cuando todo estaba recién instalado. Ahora se está utilizando como si fuera actual, pero la realidad es distinta". Incluso barajan retoque fotográfico en alguna imagen y dicen que es del interior de uno de los cinco centros únicamente. Servicios Sociales dice que también el vídeo de los empleados es irreal.

Los empleados insisten en que sus fotos son del verdadero estado y que fueron tomadas el sábado, del exterior y de la residencia. Tildan el vídeo del Consell de "lavado de imagen", seleccionando las zonas más nuevas o mejor conservadas, con iluminación y encuadres que evitan mostrar el estado general. Mencionan un sofá amarillo del centro de día que aparece en el vídeo porque es de los pocos elementos en buen estado.

Veto

También denuncian que a los familiares no se les permite acceder al interior del centro y solo pueden entregar o recoger a los usuarios en recepción. En su opinión, si el estado fuera adecuado no existirían esas restricciones. Sobre una habitación mostrada en el vídeo, sostienen que fue preparada específicamente para grabar: cama perfectamente hecha y estancia limpia.

"Nuestras fotografías sí corresponden al estado real del centro en la actualidad, con un deterioro muy grave de las instalaciones". Pese a que -continúan- el año pasado se hicieron obras, se asegura que no se perciben mejoras reales. "Muchas cosas empezaron a romperse apenas una semana después de instalarlas y hay elementos que ni siquiera se renovaron (persianas, ventanas y otros elementos antiguos). Los techos continúan rotos, la calefacción no funciona correctamente y existen boquetes peligrosos por donde los residentes —personas con gran discapacidad— podrían caerse".

Las obras se realizaron trasladando temporalmente a los usuarios a un barracón prefabricado donde cabían 10-12. Iban moviéndolos por turnos devolviéndolos a su espacio tras la reforma.