Nuevos equipos permitirán diagnosticar el doble de pruebas de cáncer en Alicante y Elche

El Hospital General de Alicante y el de Elche cuentan con equipos de última generación que acaban de incorporar nodos de secuenciación masiva y plataformas de automatización que permiten analizar 4.000 pruebas en enfermedades raras y cáncer. Ambos centros se unen al Hospital Universitari i Politècnic La Fe, el Hospital General Universitario de Castellón, el Consorcio Hospital General Universitario de València y el Hospital Clínico Universitario de València en esta renovación tecnológica.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha puesto en valor la inversión global ejecutada en estos nodos, de “más de seis millones de euros en equipamiento tecnológico de última generación para el diagnóstico de biomarcadores genéticos, que permitirán aumentar entre un 30-40% la capacidad diagnóstica y una reducción en los tiempos de respuesta de los hospitales, principalmente en Oncología y Enfermedades Raras”.

Con ello, el conseller ha destacado “el empeño de la Generalitat en tener una medicina personalizada, en base a la patología de la persona, y conseguir diagnósticos precoces para el cáncer o las enfermedades raras, lo que permite avanzar hacia un modelo más homogéneo, eficiente y equitativo en toda la Comunitat Valenciana”. Esto permitirá acortar los tiempos de diagnóstico del cáncer a entre 24 horas en algunos casos y de una semana en los más complejos, la mitad que ahora en algunos pacientes.

Medicina de precisión

Los nuevos equipamientos se han adquirido gracias al Plan 5P y al Proyecto Genes, destinados a consolidar la Medicina Personalizada de Precisión en la Comunidad Valenciana.

Durante el recorrido, el conseller ha visitado el Laboratorio de Biología Molecular, que lleva muchos años implementando la secuenciación masiva de nueva generación y la biopsia líquida en el diagnóstico del cáncer. Se trata de una tecnología que permite analizar simultáneamente múltiples genes implicados en el cáncer, ofreciendo diagnósticos más rápidos, precisos y completos.

Con la incorporación del nuevo sistema Genexus Dx, que automatiza todo el proceso y proporciona resultados incluso en menos de 24 horas, se refuerza la capacidad del hospital para realizar estudios de secuenciación masiva de nueva generación, sumándose a los equipos ya existentes y permitiendo abordar con mayor agilidad casos complejos, biopsias líquidas, que detectan ADN del tumor en la sangre, y decisiones terapéuticas urgentes, como el uso de terapias dirigidas a mutaciones presentes en las células tumorales.

Laboratorio

Además, Gómez ha visitado el nuevo laboratorio de diagnóstico de secuenciación masiva de nueva generación en cáncer, donde se ha instalado la plataforma nCounter FLEX, que permite analizar múltiples biomarcadores de forma rápida y fiable. Este equipo permite analizar de forma rápida y precisa múltiples biomarcadores clave en cáncer de mama, mejorando la clasificación molecular del tumor y ayudando a identificar qué pacientes pueden beneficiarse o no de tratamientos como la quimioterapia tras la cirugía. Su alta fiabilidad acelera la toma de decisiones terapéuticas y contribuye a una atención más personalizada y equitativa para todas las pacientes.

“Estos nuevos equipamientos sitúan a la Comunitat Valenciana entre las regiones líderes en diagnóstico molecular del cáncer y permiten ofrecer a los pacientes un acceso más rápido, equitativo y preciso a las pruebas avanzadas de genómica, siguiendo los máximos estándares de calidad. En definitiva, cualquier paciente, viva donde viva, tendrá acceso al mismo diagnóstico avanzado gracias a la red sólida y coordinada, lo que supone un mejor pronóstico de nuestros pacientes”, ha finalizado el conseller.

Menos invasiva

Cabe destacar que, según la Conselleria de Sanidad, durante 2024 se realizaron en los nodos de diagnóstico cerca de 4.000 secuenciaciones en cáncer y 300 biopsias líquidas en sangre, una prueba menos invasiva sin necesidad de hacer biopsia en la que se estudia la presencia del ADN del tumor, incluso antes de que se vea el tumor en imagen, especialmente en cáncer de colon, pulmón y mama, así como cuando no puede hacerse biopsia.