Los profesores de Alicante retoman las protestas para mejorar sus condiciones laborales

Los profesores de la provincia de Alicante han retomado este martes las protestas a las puertas de los centros educativos para presionar a la Conselleria de Educación por la subida salarial, la bajada de ratios, la reducción de la burocracia, el aumento de las plantillas y una mayor protección del valenciano. Desde primera hora hasta este mediodía hay previstas concentraciones en los colegios e institutos de la Comunidad Valenciana con tal de exigir a la Administración autonómica un calendario de negociación para conseguir las mejoras laborales que otros colectivos de la enseñanza ya han logrado, entre ellos, los inspectores, los docentes de la concertada y los de Religión.

De hecho, la jornada de movilizaciones coincide con la nueva reunión prevista entre el departamento autonómico y los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT para que presenten sus propuestas. Del encuentro de este martes dependerá que se convoquen nuevas protestas e incluso otra huelga educativa, como la del pasado 11 de diciembre que sacó más de 5.000 docentes a la calle en Alicante.

Profesores en la protesta del 11 de diciembre en Alicante. / Pilar Cortés

Las reivindicaciones

Durante aquella jornada, el profesorado expresó su frustración e indignación por la falta de manos en los centros educativos, con el foco puesto en las llamadas aulas UECO, unidades para alumnos con necesidades específicas, que se encuentran en cada vez más centros educativos ordinarios con el objetivo de favorecer la inclusión.

También, destacaron los reclamos salariales, ya no solo para dejar de ser los peor pagados del país (la Comunidad está a la cola de España, solo por delante de Extremadura), sino también para denunciar que la conselleria les debe sexenios y complementos que no perciben en las pagas extra, tal y como han manifestado a través de una avalancha de quejas a la Administración autonómica Los docentes se manifestaron con el fin de recuperar la pérdida de poder adquisitivo sufrida en los últimos años, por lo que reclaman una subida salarial de 500 euros al mes.

Igualmente, exigieron la reversión de los recortes en las plantillas, respecto al refuerzo que aprobó el Gobierno del Botànic para el anterior curso y el actual con los sindicatos, especialmente, en Formación Profesional (FP) y atención a la inclusión, que han provocado, según denuncian, despidos de personal interino y un deterioro en la atención al alumnado. A su vez, demandaron la reducción de las ratios de alumnado por aula, con el objetivo de mejorar la atención y la calidad educativa.

Docentes, en la protesta educativa, en diciembre en Orihuela / INFORMACIÓN

Reivindicaron la disminución de la burocracia y de la sobrecarga de trabajo, que afectan, según señalan, a la salud del profesorado y de los equipos directivos, desviando el foco del principal objetivo educativo, que es la docencia.

Además, gritaron por mejora de las infraestructuras educativas, tanto para acondicionar las deficiencias que arrastran los centros, como para habitar más unidades, en una provincia donde los barracones se han cronificado.

Los profesores tampoco se olvidaron de reclamar la supresión de la ley "Rovira" (Ley de Libertad Educativa), que ha obligado a los centros educativos a celebrar consultas para que las familias, y no los equipos docentes, voten sobre la lengua mayoritaria en la que quieren que estudien sus hijos, un plebiscito con el que han denunciado una "persecución y arrinconamiento" del valenciano.