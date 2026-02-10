El PSPV anuncia que citará a Mazón en la comisión de investigación de las Cortes sobre las viviendas protegidas de Alicante

El PSPV-PSOE ha elevado este martes el pulso político por el caso de las viviendas protegidas de Les Naus con un anuncio pensado para poner nombres propios en el foco de la investigación parlamentaria. Los socialistas citarán a Carlos Mazón en la comisión que se vota la próxima semana en las Cortes. El síndic José Muñoz ha defendido que el órgano “no va a ser un florero” y ha justificado la comparecencia del expresidente con un objetivo concreto: “Queremos que explique qué hizo durante su mandato por la crisis de la vivienda y que cuente por qué eliminó todos los controles”.

La referencia a Mazón llega en un momento en el que el caso ya no se trata como un conflicto municipal, sino como una crisis con ramificaciones institucionales y lectura autonómica. En Alicante, el jueves pasado se celebró un pleno extraordinario especialmente duro en el que toda la oposición, incluido Vox, pidió la dimisión del alcalde Luis Barcala.

En esa misma sesión se aprobó por unanimidad una comisión de investigación municipal y, tras la presión posterior de la izquierda, el equipo de gobierno ha iniciado los trámites para designar a los representantes políticos que participarán en ese órgano. Aun así, el PSOE, Compromís y EU-Podemos reclaman que se convoque ya la sesión constitutiva y que la comisión empiece a trabajar con calendario, documentación y comparecencias.

Es atronador el silencio de Pérez Llorca tras este escándalo de viviendas protegidas José Muñoz — Síndic del PSPV en las Cortes

Con ese telón de fondo, el PSPV busca ahora ampliar el perímetro del caso en el parlamento valenciano. La comisión autonómica, impulsada inicialmente por los socialistas y Compromís, se encamina a activarse por mayoría simple tras el registro de una propuesta propia de Vox. Ese movimiento aritmético da margen para sacar adelante el órgano, a falta de la votación en pleno, y abre un carril de control parlamentario que puede convertirse en un examen político incómodo para el PP.

Los populares, de hecho, han trasladado que votarán a favor de su puesta en marcha, enmarcando ese apoyo en que “complementa la labor de investigación” que, aseguran, realiza la Conselleria de Vivienda y situándolo “dentro de la normalidad”.

Pleno monográfico

A la vez que anuncia la citación de Mazón, el PSPV añade una segunda palanca de presión, al exigir un pleno monográfico en las Cortes sobre el escándalo de la vivienda protegida en Alicante. Muñoz ha afirmado que “es atronador el silencio” de Pérez Llorca tras lo ocurrido y ha avanzado que su grupo reclamará explicaciones al presidente y a la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, por “todo lo que rodea a la adjudicación irregular de vivienda pública” en la ciudad. El síndic ha defendido que se trata de “un tema muy relevante” porque afecta de lleno a “lo que más preocupa a la ciudadanía”, la vivienda.

En su argumentario, el PSPV enmarca el caso en una crítica más amplia al modelo de lospopulares. Muñoz sostiene que “el PP ha cambiado la ley para hacer negocio con la vivienda y dejar a personas que sí que necesitan de una VPP sin ella” y ha acusado al bloque PP-Vox de “ponerse siempre del lado de los más poderosos”.

También ha reprochado que desde la Generalitat “no solo no han dado ninguna explicación” y ha denunciado que “las derechas se nieguen a que se celebre este pleno monográfico esta misma semana”.

Queremos que Mazón explique qué hizo por la vivienda y por qué eliminó controles José Muñoz — Síndic del PSPV en las Cortes

La petición del pleno monográfico se suma a una agenda parlamentaria que ya venía cargada por el caso Les Naus y por la secuencia de dimisiones y derivadas políticas en Alicante. En el ámbito municipal, la comisión aprobada en el Ayuntamiento se plantea como un órgano para recabar información y esclarecer el procedimiento en una promoción construida sobre suelo municipal.

En el ámbito autonómico, el PSPV pretende convertir la comisión de las Cortes en un instrumento de fiscalización con comparecencias de alto nivel y con el foco en las decisiones normativas y de control del Consell en los últimos años.

El próximo pleno, con la votación de la comisión autonómica, se ha convertido así en un punto de inflexión político. Si sale adelante, el PSPV aspira a que el órgano arranque con una agenda ambiciosa y con la citación de Mazón como primer gran símbolo de que la investigación no se quedará en los márgenes.

Y, al mismo tiempo, la exigencia de un pleno monográfico busca obligar al Consell a dar explicaciones inmediatas, con Pérez Llorca y Camarero en el centro de un debate que ya no gira solo en torno a Alicante, sino sobre a la credibilidad de la política de vivienda protegida en toda la Comunidad Valenciana.