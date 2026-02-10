Satse Alicante: “Los centros de salud están agonizando”

El Sindicato de Enfermería Satse alerta de que la Atención Primaria de la Comunidad Valenciana se encuentra en una situación de colapso progresivo como consecuencia de la falta de planificación, la escasez de personal y la falta de espacio en los centros de salud. Critican que la Conselleria de Sanidad quiere implantar nuevas competencias a las enfermeras sin aumentar personal, lo que conlleva no poder atender a sus pacientes crónicos, realizar avisos domiciliarios, llevar a cabo labores de prevención y educación para la salud.

"En la mayoría de los centros de salud, las enfermeras no disponen de consultas suficientes para atender a sus pacientes, viéndose obligadas a compartir despachos o a cambiar de ubicación a diario según disponibilidad. Esta precariedad organizativa afecta sobre todo a los pacientes crónicos, personas mayores y otros usuarios que requieren de controles periódicos por parte de las enfermeras", ponen como ejemplo.

Falta de enfermeras

A esta situación se suma la "falta de enfermeras" para atender el volumen de tarjetas sanitarias que tienen actualmente los centros de salud. Las plantillas no se han reforzado para los meses invernales de cara a la campaña de vacunación de gripe-covid, ni se sustituyen las bajas y las libranzas, permisos y vacaciones, añade Satse.

La sustitución y refuerzo de las plantillas es clave para que la Atención Primaria funcione correctamente, ya que las consecuencias de no tener bastante personal es la cancelación de citas, el cierre de las agendas de enfermería y la ralentización de los seguimientos de pacientes crónicos por parte de las enfermeras, abunda la organización.

Lejos de reforzar los centros de salud, Sanidad continúa "imponiendo cambios organizativos de forma improvisada y sin los recursos necesarios". Es el caso de la implantación de la “enfermera de triaje” para las consultas urgentes de Atención Primaria, una medida puesta en marcha "sin protocolos escritos, sin formación específica, sin información a los usuarios y sin contratar a más enfermeras, aumentando aún más la carga de trabajo de unas plantillas ya desbordadas".

Triaje

Este triaje se suma a la denominada “demanda compartida”, instaurada meses atrás, que convierte a las enfermeras en el primer filtro de las consultas médicas. Para Satse, esta medida no es más que un intento de resolver el problema médico empleando a las enfermeras, dándoles mayores competencias, pero olvidándose de la función principal que deben realizar en Atención Primaria.

Por contra, Sanidad anuncia nuevas medidas “estrella” como la reciente creación de los Centros de Atención Urgente 24 horas "sin aclarar cómo se van a dotar de personal". La falta de información sobre si habrá nuevas contrataciones o si estos dispositivos se nutrirán de profesionales de los centros de salud y de los PAC -parece ser que la intención de la conselleria es esta última- "está generando inquietud entre las profesionales, cuyo fin es atender a su cupo de pacientes, a los enfermos crónicos, realizar promoción y prevención de la salud, hacer educación para la salud entre niños y adolescentes".

Satse denuncia que la forma de gestionar de la Generalitat "se basa en anuncios sin contenido y reorganizaciones sin negociación y sin escuchar a los profesionales, mientras aumentan las derivaciones a la sanidad privada y se incumplen compromisos adquiridos con los profesionales y sus representantes".

Quejas al SAIP Las consecuencias ya son visibles para la ciudadanía, y prueba de ellos son los cientos de críticas que llegan diariamente al Servicio de Atención e Información al Paciente (SAIP) y las quejas a las que se enfrentan los propios profesionales, que son víctimas, como los propios usuarios, de la deriva de la Atención Primaria: más esperas, menos accesibilidad, menos seguimiento y prevención y una atención sanitaria cada vez más desorganizada y deshumanizada. Es lo que afirma Satse.

Pero no solo la Atención Primaria está agonizando, la Atención hospitalaria también, sostiene el sindicato. "Cada vez más se derivan las intervenciones quirúrgicas y las pruebas diagnósticas a la Sanidad privada, pacientes de edad avanzada a centros privados que se encuentran a más de 20 kilómetros de distancia de su casa para hacerse pruebas de poca complejidad, como una ecografía. Otras pruebas, como colonoscopias, se están derivando también a la Sanidad privada desde que el conseller, Marciano Gómez, eliminó los módulos de refuerzo de tarde, que estaban permitiendo reducir la lista de espera quirúrgica y diagnóstica".

Autoconcierto

En este sentido, el conseller de Sanidad, tras eliminar el plan de choque quirúrgico y reducir el presupuesto para los autoconciertos y para pruebas diagnósticas, "no ha aumentado la plantilla ni ha habilitado los quirófanos para operar en turno de tarde. No hay prevista una ampliación de centros sanitarios ni ha reforzado las salas de ingreso ni los quirófanos. Para reducir la demora, ha derivado a centros hospitalarios privados".

Dado que el usuario lo que quiere es que le atiendan o le operen lo antes posible, se le plantea una especie de “chantaje”, “obligándole” a elegir entre “ahora” en un centro privado o seguir en la lista de espera hasta no se sabe cuándo.

"El resultado no solo beneficia a la Sanidad privada, que aumenta sus arcos a costa del dinero público, sino que la conselleria puede publicitar que mejora los datos de la lista de espera mes tras mes. Se trata de un dinero que se podría emplear en aumentar las plantillas de enfermeras, infraestructuras, medios tecnológicos, y en rentabilizar los quirófanos y pruebas diagnósticas estando operativos mañana y tarde", opinan desde el Sindicato de Enfermería.

Satse exige a Sanidad una rectificación inmediata, con refuerzos urgentes de enfermeras, inversión en nuevas infraestructuras y tecnologías y una planificación real de la Atención Primaria y hospitalizada. No sirve de nada implantar la inteligencia artificial en los centros de salud cuando ni siquiera hay ordenadores suficientes para los profesionales.