La Aemet advierte de un martes marcado por el viento en Alicante pese al ascenso de temperaturas
Hoy las rachas de noroeste pueden intensificarse desde el mediodía en el interior y el norte de la provincia y se esperan lluvias en algunas comarcas
El tiempo en la provincia de Alicante sigue marcado por el viento este martes 10 de febrero, en una jornada en la que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos avisos amarillos en el interior y en el litoral norte. Aunque las temperaturas suben y el ambiente será más templado, el viento volverá a ganar protagonismo a partir del mediodía y, sobre todo, en las últimas horas del día.
Según la previsión de Aemet, el día arranca con intervalos nubosos en buena parte del territorio y sin descartar alguna precipitación débil y aislada en zonas del interior, aunque en general la lluvia no será el elemento dominante. Las temperaturas mínimas subirán de forma notable, mientras que las máximas también lo harán, dejando una sensación más suave y casi primaveral en algunos puntos de la provincia.
Aviso amarillo: el viento vuelve a ser protagonista
El principal factor a vigilar será el viento. En el litoral soplará del suroeste con intensidad moderada, mientras que en el interior dominará el noroeste, con rachas que podrán ser fuertes o muy fuertes de manera puntual, especialmente a partir de la tarde y durante la noche. Por este motivo, Aemet ha activado avisos amarillos por rachas de hasta 70 km/h en el interior de Alicante y en el litoral norte, vigentes desde el mediodía hasta el final de la jornada.
Un escenario que obliga a extremar la precaución en zonas expuestas, áreas elevadas y actividades al aire libre, ya que el viento puede intensificarse de forma repentina en las últimas horas del día, pese a la aparente calma térmica.
El tiempo en Alicante
La capital alicantina afronta un martes con tiempo variable. La mañana será mayoritariamente nubosa, con baja probabilidad de lluvia, aunque no se descartan chubascos débiles y puntuales durante las horas centrales. Las temperaturas suben de forma clara, con una mínima que rondará los 15 grados y una máxima que alcanzará los 24 ºC, dejando un ambiente templado. El viento del suroeste soplará moderado durante buena parte del día, sin descartar rachas más intensas al final de la jornada.
El tiempo en Elche
En Elche predominarán los intervalos nubosos, con una jornada en general tranquila y sin precipitaciones relevantes. Las temperaturas también experimentan un ascenso notable, con valores entre los 13 y los 24 grados, lo que reforzará la sensación de suavidad térmica. El viento será moderado, con rachas algo más perceptibles durante la tarde.
El tiempo en Benidorm
La jornada será algo más movida en Benidorm. A lo largo del día se alternarán nubes y claros y no se descartan chubascos débiles en algunos momentos, especialmente durante las horas centrales. El viento ganará protagonismo conforme avance la tarde, con rachas moderadas a fuertes en el litoral. Las temperaturas se mantendrán más contenidas que en el sur, entre los 15 y los 20 grados.
El tiempo en Elda
En el interior, Elda comenzará el día con cielos nubosos y posibilidad de lluvias débiles durante la mañana y primeras horas de la tarde. Con el paso de las horas, la nubosidad tenderá a disminuir. Las temperaturas subirán respecto a jornadas anteriores, con mínimas cercanas a los 13 grados y máximas alrededor de los 21 ºC. El viento del noroeste será uno de los elementos a vigilar al final del día.
El tiempo en Torrevieja
Torrevieja vivirá una jornada relativamente estable, con cielos nubosos a primeras horas y más claros conforme avance el día. La probabilidad de lluvia será baja y las temperaturas seguirán siendo suaves, entre los 14 y los 22 grados. El viento moderado del suroeste aportará una sensación algo más fresca en zonas expuestas del litoral.
El tiempo en Orihuela
En Orihuela, el martes será tranquilo en lo meteorológico. Predominarán los intervalos nubosos, con escasa probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas subirán de forma notable, alcanzando máximas de hasta 24 grados, lo que dejará un ambiente casi primaveral durante las horas centrales. El viento será moderado, con algún refuerzo puntual por la tarde.
El tiempo en Alcoy
Alcoy será uno de los puntos donde el tiempo se muestre más inestable. Se esperan cielos cubiertos y chubascos débiles durante buena parte del día, especialmente en la primera mitad. Las temperaturas subirán, pero seguirán siendo más bajas que en el litoral, con valores entre los 14 y los 20 grados. El viento del noroeste podrá soplar con rachas fuertes, sobre todo al final de la jornada.
El tiempo en Dénia
En Dénia, el día arrancará con intervalos nubosos y alguna posibilidad de lluvia débil durante la mañana. A partir del mediodía se impondrán los claros, aunque el viento del noroeste irá ganando fuerza por la tarde y noche, coincidiendo con los avisos activos en el litoral norte. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 24 grados.
