Estado del tráfico en Alicante: más de medio centenar de incidencias complican la circulación este lunes

El tráfico en la provincia de Alicante presenta este lunes una situación complicada, con 57 incidencias activas repartidas en 17 carreteras, según la última actualización de la Dirección General de Tráfico a las 09:31 horas de este 10 de febrero de 2026. La mayoría de los problemas están relacionados con obstáculos fijos, accidentes y trabajos de mantenimiento, aunque en varios puntos ya se registran retenciones y circulación irregular.

Uno de los focos más conflictivos se sitúa en la N-332 a la altura de Santa Pola, donde un accidente ha provocado obstáculos fijos y retenciones en sentido Valencia, afectando al tráfico desde el kilómetro 90 al 92,4. También en esta misma vía se notifican incidencias en tramos de Altet, Campello, Altea, Pedreguer, Torrevieja y Xàbia, lo que convierte a la N-332 en una de las carreteras más afectadas de la jornada.

La AP-7 acumula igualmente numerosos avisos, especialmente en la Vega Baja. En Almoradí y Daya Nueva, las obras de mantenimiento están generando circulación irregular y retenciones en sentido Cartagena, con varios carriles cerrados de forma puntual. También hay incidencias en tramos de Orihuela Costa, Benissa, Mutxamel y El Campello, algunas de ellas asociadas a trabajos en puentes y medianas.

En cuanto a las autovías interiores, la A-7 registra obstáculos fijos y accidentes en zonas como Altàbix, Tibi, Turballos y El Realengo, mientras que la A-31 presenta incidencias destacadas en Petrer, Orito y Villena, esta última por un accidente ocurrido a primera hora de la mañana.

Además, carreteras secundarias como la CV-70, CV-700, CV-80, CV-905, CV-815 o CV-7420 también se ven afectadas por obstáculos fijos y obras, algunas de ellas con tráfico alternativo o carriles cerrados, especialmente en municipios del interior y la Marina Alta.

En el balance específico de accidentes registrados hoy, se contabilizan cuatro incidencias en tres carreteras, con especial atención de nuevo en la N-332 en Santa Pola, donde el siniestro está teniendo un impacto directo en la fluidez del tráfico.

Noticias relacionadas

Las autoridades recomiendan extremar la precaución, consultar el estado del tráfico antes de emprender viaje y, en la medida de lo posible, buscar rutas alternativas para evitar los puntos más congestionados, especialmente durante las horas punta de la mañana.