Barcala, sobre la petición de dimisión por el escándalo de las viviendas protegidas en Alicante: "Estoy en trabajar por y para Alicante"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, rompe su silencio ante los medios por el escándalo de las viviendas protegidas y asegura que no piensa en dimitir pese a la pérdida de la confianza de Vox, que le exige su renuncia. El regidor popular ha manifestado su intención de agotar el mandato (pese a que la mayoría absoluta de la Corporación le exige su renuncia) y ha catalogado como “especulaciones” una hipotética pérdida del apoyo de Vox en próximas votaciones.

“Yo estoy en ir cumpliendo, poniendo en marcha el presupuesto y todos los proyectos que tiene en marcha la ciudad”, ha indicado Barcala, quien ha puesto en valor las medidas “muy, muy contundentes” adoptadas para “tratar de solventar el problema generado por esas viviendas de protección”. Al respecto, el dirigente popular ha insistido en el mensaje de que “lo que se haya hecho de manera irregular no va a quedar impune en absoluto” y ha remarcado que va a activar “todos los mecanismos” con “absoluta dureza en las medidas” para que esta polémica “no vuelva a suceder”, al mismo tiempo que se busca “compensar de alguna forma lo que se ha defraudado respecto a un tema tan sensible, caiga quien caiga”.

Consultado sobre si se ha planteado dimitir, el alcalde ha echado balones fuera: "Yo en lo que estoy es en trabajar por y para Alicante. Intentando, por supuesto, solventar los problemas que se plantean. De ahí todas las acciones y todas las medidas que he ido adoptando en estas dos últimas semanas para tratar de solventar un problema que está ahí", ha afirmado el popular.

Barcala niega la pérdida de apoyo de Vox. / Alex Domínguez

Con especulaciones o sin ellas, lo que no ha cambiado es la postura de Vox desde que, el pasado jueves, exigiera la renuncia de Barcala en hasta dos ocasiones. A partir de ese momento, los de Abascal han insistido en una única premisa: "No hay declaraciones". La formación trata de ganar tiempo a nivel nacional, mientras su líder Santiago Abascal negocia con el PP posibles pactos en Extremadura y Aragón sin perder de vista las elecciones de Castilla y León, fijadas para el próximo 15 de marzo. No obstante, el tiempo se agota para los ultras: la izquierda ha presentado una iniciativa al pleno de este mes de febrero en la que reclama la dimisión de Barcala y propone su reprobación por parte del Pleno. Un punto del orden del día que los ediles de Vox tendrán que votar, sin más excusas.

¿Apoyo autonómico y estatal?

Sobre el respaldo de su partido a nivel autonómico y estatal, que la portavoz municipal, Cristina Cutanda, afirmó este martes, Barcala ha apuntado que cuenta con el apoyo del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y que el dirigente popular lo ha hecho público este mismo miércoles en un acto celebrado en Orihuela. "En mi partido se asumen responsabilidades siempre. Se han asumido en la dana y se han asumido también en el caso de las viviendas", ha respondido el jefe del Consell. A su vez, preguntado el alcalde alicantino sobre si también dispone de la confianza de su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, Barcala ha guardado silencio.

Consultado directamente sobre la situación del Barcala, el presidente de la Generalitat ha manifestado que "en este momento, el alcalde de Alicante lo que está haciendo es intentar que se conozcan los hechos", mientras que "aquellas personas de las que ha considerado que existía la mínima sospecha al respecto han sido apartadas". Además, descarga de responsabilidad al regidor popular por el escándalo de las viviendas protegidas: "Yo no veo que la acción del alcalde haya generado ninguno de los problemas que se están detectando".

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en un acto celebrado en Alicante este miércoles. / Alex Domínguez

Pese a que, por ahora, todas los cargos públicos beneficiados por las adjudicaciones de vivienda protegida pertenencen al entorno del Partido Popular, el jefe del Consell ha tratado de desviar el foco hacia la izquierda: "Nosotros hemos detectado el caso de un funcionario que fue ascendido en la época del Botànic por Podemos y por Compromís, que consideramos que ha actuado de mala fe y por eso lo hemos apartado y puesto a disposición de la Justicia, para que investigue esos hechos".

En caso de que se descubrieran más irregularidades, ha indicado Pérez Llorca "el modo de proceder será exactamente el mismo", independientemente "de qué partido o qué sensibilidad tenga" la persona implicada. El dirigente popular se ha mostrado, además, "indignadísimo" porque determinadas personas, ocupando el cargo que ocupan, "no lo destinen para el interés general y lo destinen para su interés particular".