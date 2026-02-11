Alicante impulsa las compras del comercio local este San Valentín con un gran sorteo de 50 premios

El Ayuntamiento de Alicante organiza una campaña especial con motivo del Día de San Valentín, este sábado 14 de febrero, para fomentar las compras de sus comercios locales, hostelería, mercados y mercadillos, y premia con 50 regalos a los ciudadanos que podrán optar a un gran sorteo acudiendo a las jornadas de dinamización comercial.

Las dinamizaciones van a tener lugar en los mercados de Babel, Benalúa, Carolinas y Central, los mercadillos y las plazas Nueva, de Séneca y de España en horario de 11 a 14 horas. Para sumarse a esta campaña del comercio de proximidad está previsto que se habiliten unos fotomatones y los ciudadanos podrán realizarse en ellos una foto gratuita de recuerdo y participar en el sorteo rellenando en unas tarjetas sus datos.

Concretamente, bajo el lema ‘Lo bueno lo encontrarás en el Comercio local’, se regalarán cenas, comidas, un cabasset con productos de nuestros mercados, vales para consumir en los comercios de zona Quintana, gafas, bolsos, bisutería, ropa, merchandaising de Facpyme, entre otros como incentivo para dinamizar y fomentar las ventas.

Premios aportados por las entidades y asociaciones comerciales

Todos los premios han sido aportados por los comercios y establecimientos de hostelería de las asociaciones y entidades de Alicante. Esta campaña como ha explicado la edil de Comercio, Lidia López, se organiza anualmente con un doble objetivo “por un lado pretende premiar la fidelidad de los clientes que apuestan por comprar productos de proximidad en nuestro sector comercial, y por otro incentivar las ventas en un día como San Valentín con una campaña muy atractiva promoviendo el consumo”.

El sorteo está previsto que se realice el próximo lunes día 16 de febrero, en las dependencias municipales de Comercio, y es importante destacar que para llevarse los premios las personas que participen tienen que presentar si salen ganadores un tique de compra de algún comercio minorista o establecimiento hostelero de Alicante al recogerlo, con fecha del 14 de febrero, condición indispensable para recibir el premio del sorteo.

La edil Lidia López ha invitado a participar este próximo sábado destacando que “esta es una iniciativa muy esperada que siempre cuenta con mucha participación y se impulsa de la mano de las entidades y asociaciones de nuestra ciudad para llegar a los barrios y fomentar nuestros mercados, mercadillos, establecimientos de proximidad y del sector hostelero”.

Los comercios locales y restaurantes de las entidades de comerciantes que han participado entregando los regalos son las asociaciones de Pla Carolinas, Mas que Centro, Benalúa, Corazón de Alicante, Mercados municipales de Alicante, Zona Quintana, Provincial de Peluqueros y Peluqueras de Alicante, así como la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme -FACPYME, y las asociaciones de Restaurantes de Alicante y la Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante.