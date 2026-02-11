Barcala, sobre la pérdida de apoyo de Vox por el escándalo de las viviendas protegidas en Alicante: “Son especulaciones”

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, rompe su silencio ante los medios por el escándalo de las viviendas protegidas y asegura que no piensa en dimitir pese a la pérdida de la confianza de Vox, que le exige su renuncia. El regidor popular ha manifestado su intención de agotar el mandato (pese a que la mayoría absoluta de la Corporación le exige su renuncia) y ha catalogado como “especulaciones” una hipotética pérdida del apoyo de Vox en próximas votaciones.

“Yo estoy en ir cumpliendo, poniendo en marcha el presupuesto y todos los proyectos que tiene en marcha la ciudad”, ha indicado Barcala, quien ha puesto en valor las medidas “muy, muy contundentes” adoptadas para “tratar de solventar el problema generado por esas viviendas de protección”. Al respecto, el dirigente popular ha insistido en el mensaje de que “lo que se haya hecho de manera irregular no va a quedar impune en absoluto” y ha remarcado que va a activar “todos los mecanismos” con “absoluta dureza en las medidas” para que esta polémica “no vuelva a suceder”, al mismo tiempo que se busca “compensar de alguna forma lo que se ha defraudado respecto a un tema tan sensible, caiga quien caiga”.

Barcala niega la pérdida de apoyo de Vox. / Alex Domínguez

Con especulaciones o sin ellas, lo que no ha cambiado es la postura de Vox desde que, el pasado jueves, exigiera la renuncia de Barcala en hasta dos ocasiones. A partir de ese momento, los de Abascal han insistido en una única premisa: "No hay declaraciones". La formación trata de ganar tiempo a nivel nacional, mientras su líder Santiago Abascal negocia con el PP posibles pactos en Extremadura y Aragón sin perder de vista las elecciones de Castilla y León, fijadas para el próximo 15 de marzo. No obstante, el tiempo se agota para los ultras: la izquierda ha presentado una iniciativa al pleno de este mes de febrero en la que reclama la dimisión de Barcala y propone su reprobación por parte del Pleno. Un punto del orden del día que los ediles de Vox tendrán que votar, sin más excusas.

¿Apoyo autonómico y estatal?

Sobre el respaldo de su partido a nivel autonómico y estatal, que la portavoz municipal, Cristina Cutanda, afirmó este martes, Barcala ha apuntado que cuenta con el apoyo del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Preguntado sobre si también dispone de la confianza de su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, el alcalde alicantino ha guardado silencio.