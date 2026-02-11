Así es el cartel de la Semana Santa de Alicante 2026

El Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante fue escenario este miércoles de la presentación oficial del cartel de la Semana Santa de Alicante 2026. El acto contó con la presencia del alcalde, Luis Barcala; el presidente de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías, Alfredo Llopis; y el autor de la obra, el artista sevillano Rafael Laureano, designado para firmar la imagen oficial del próximo año. Juntos, fueron los encargados de descubrir el cartel que dará imagen a esta celebración.

Un cartel con lectura vertical

La propuesta de cartel presentada por el autor se articula como un recorrido visual de lectura vertical que sintetiza fe, tradición e identidad local. En la parte superior aparece la Verónica sosteniendo el paño, reinterpretado como la propia ciudad de Alicante, en alusión a la custodia histórica de la Santa Faz. La escena se enmarca en una diadema dorada que potencia su carácter iconográfico.

A ambos lados, dos ángeles inspirados en grabados de Durero remiten al contexto histórico de la llegada de la Santa Faz en 1489, reforzando el vínculo entre la tradición religiosa y la memoria colectiva de la ciudad.

En el centro de la composición destaca el Santo Rostro, símbolo de Cristo muerto y resucitado y auténtico eje espiritual de la obra. Desde este núcleo se articula el discurso visual del cartel, que culmina en su parte inferior con una tipografía diseñada expresamente para la ocasión.

El fondo alude al Domingo de Ramos, reinterpretado mediante palmeras que funcionan como referencia directa a la tradición alicantina. El conjunto condensa la Pasión de Cristo a través de una fusión de técnicas tradicionales y contemporáneas, un diálogo entre herencia e innovación que define el carácter de la Semana Santa local.

Un instante de la presentación del cartel de la Semana Santa de Alicante 2026. / Alex Domínguez

Un autor con sello propio

Rafael Laureano, artista sevillano reconocido y premiado, ha sido el elegido para dar forma a la imagen de 2026. Sus carteles se caracterizan por un trabajo minucioso, fruto de horas de estudio y pruebas que desembocan en composiciones de fuerte personalidad estética y simbólica.

Su trayectoria ha sido recogida en publicaciones especializadas como La imagen de Sevilla y sus fiestas. Creadores contemporáneos o La Wasa Cofrade, donde se destaca su aportación al ámbito de la cartelería festiva y religiosa. Además, su relación con la Semana Santa de Alicante no es nueva, lo que refuerza la relevancia de su designación.

Según recoge la Junta Mayor en un comunicado, diversos críticos y especialistas han definido su obra como “auténtica, rompedora, inteligente, simbólica y estética”, considerándola un sello propio dentro del panorama de la cartelería española.

Con esta presentación, Alicante pone imagen a su Semana Santa de 2026 y avanza en la construcción de una edición que volverá a situar tradición, arte y devoción en el centro de la vida cultural y religiosa de la ciudad.