La comunidad educativa pide blindar con una ley la climatización en las aulas

La comunidad educativa quiere que se blinde con una ley la climatización en las aulas convertidas en hornos durante los meses de primavera, verano y otoño y en neveras durante el invierno. Ante una situación que cada curso escolar genera más problemas de salud, familias, directores y sindicatos han registrado en las Cortes una Iniciativa Legislativa Popular para garantizar el confort térmico en los centros educativos públicos de toda la Comunidad Valenciana.

La medida, en la que están trabajando desde el mes de octubre, cuenta con el apoyo de la Confederación Gonzalo Anaya, formada por la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos Castelló Penyagolosa, FAMPA-València y FAMPA Enric Valor Alicante, y las asociaciones de directores de Infantil, Primaria y Secundaria (ADEP-PV y ADIES-PV). Una vez registrada la iniciativa, ahora deberá de pasar por la Junta electoral central para que dé el visto bueno al procedimiento y a partir de ahí los impulsores tendrán ocho meses para recoger un mínimo de 10.000 firmas.

Aspiran a un plan integral para todos los centros educativos como solución a las denuncias existentes por el aumento del calor extremo derivado del cambio climático, que está afectando gravemente a muchos colegios e institutos, debido a la falta de climatización, aislamiento y ventilación. Un problema que, según han denunciado, ocurre tanto en edificios escolares antiguos como en algunos de nueva construcción con problemas de mantenimiento.

Sus impulsores tendrán ocho meses para lograr un mínimo de 10.000 firmas

Familias, sindicatos y representantes de directores han registrado la ILP en las Cortes, este miércoles / INFORMACIÓN

"Queremos un plan que no deje a nadie atrás y que no dependa de decisiones puntuales o de la suerte de cada centro", ha destacado Rubén Pacheco, impulsor de la iniciativa. Y es que, precisamente, tras la oleada de protestas de alumnos y profesores de Alicante y toda la Comunidad tras los mareos y lipotimias registrados en las aulas en el mes de octubre, la Conselleria de Educación ha anunció un plan director para combatir el frío y el calor en los centros, pero hasta el próximo curso 26-27 no está previsto que esté culminado el estudio y se desconoce cuándo podrá arrancar su implantación.

Impacto en la enseñanza

Mientras tanto, las condiciones en las que se dan clases tiene un impacto directo en la salud, el bienestar y el rendimiento académico del alumnado, así como en las condiciones laborales del personal docente y no docente. Repercute directamente en la calidad de la enseñanza y en el derecho a una educación en condiciones dignas. Han denunciado, además, que se generan desigualdades territoriales y entre centros, ya que las actuaciones realizadas hasta ahora han sido parciales e insuficientes.

Han recordado que existe una obligación legal de garantizar el confort térmico, según la normativa de prevención de riesgos laborales (RD 486/1997) y las recomendaciones del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. También subrayan que se trata de una cuestión de protección de los derechos de la infancia, incluido el derecho a un entorno educativo seguro, saludable y digno, reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño.

Continúan las protestas por el calor en las aulas de Alicante / Áxel Álvarez

“Exigimos un marco legal estable y planificado que garantice condiciones adecuadas en todos los centros, con criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y uso de energías renovables", ha destacado Josep Lluís Peris (ADIES-PV).

Con todo, los impulsores de esta iniciativa han defendido la aprobación de un Plan Integral Sostenible de Climatización que también garantice un mantenimiento adecuado y continuado de la climatización, la participación de la comunidad educativa y transparencia y equidad territorial.

"Esperamos que las Cortes admitan a trámite la ILP porque son muchas las familias que colaborarán en la recogida de firmas para climatizar las aulas", ha concluido Denisse Ayala, del grupo promotor.