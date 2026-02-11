Cristina García y Begoña León será las concejalas síndicas en la Santa Faz 2026

Alicante ya empieza a mirar hacia una de sus citas más multitudinarias y simbólicas del calendario: la Romería de la Santa Faz. En este marco, el Ayuntamiento de Alicante, anunció este miércoles que serán las concejalas Cristina García y Begoña León quienes este año asumirán el papel de síndicas en la Peregrina, prevista para el jueves 16 de abril.

Como marca la tradición, las concejalas síndicas serán las encargadas de abrir la hornacina del camarín donde se custodia la Sagrada Reliquia. Lo harán utilizando las dos llaves que obran en poder del Ayuntamiento de Alicante, mientras que el capellán empleará las otras dos llaves, conservadas en el Monasterio de la Santa Faz.

Una vez extraída la reliquia del camarín para su veneración pública y hasta su regreso, ejercerán como Caballeros Custodios Salvador de Lacy Pérez de los Cobos, Marqués de Lacy, y Eleuterio Llorca Martínez.

La designación, propuesta por el alcalde, deberá ser aprobada previamente en la Comisión de Régimen Interior y Presidencia y, posteriormente, en el pleno ordinario de febrero, fijado para el día 26. Tras su aprobación plenaria, el acuerdo será comunicado al Cabildo de la Concatedral de San Nicolás de Bari para recabar su conformidad, así como al obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla Aguirre, a la Reverenda Madre Priora y al capellán del Monasterio de Santa Faz.

La celebración de la Santa Faz mantiene así el cumplimiento de la tradición de exponer el Sagrado Lienzo a la veneración pública, conforme a los Estatutos de 1636, a la cláusula XII de los otorgados a la ciudad por el rey Carlos II en 1669 y a lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento.

Prueba de llaves unos días antes de la Romería

Como paso previo a la Romería, y siguiendo una costumbre igualmente arraigada, se realizará días antes la prueba de llaves. Cristina García y Begoña León acudirán al Monasterio de la Santa Faz para comprobar que las cuatro cerraduras, las dos en posesión del Ayuntamiento y las dos custodiadas por el Cabildo, funcionan correctamente y permiten la apertura de la hornacina del camarín donde se venera a la Santa Faz.

La propuesta del alcalde espera a ser sometida a la consideración del Pleno, órgano competente sobre esta decisión. En esta década, el honor de participar en este acto ha sido concedido a las concejales Mari Carmen de España y María Conejero en 2021, Antonio Peral y Adrián Santos Pérez en 2022, Mari Carmen Sánchez y Lidia López en 2023, Cristina Cutanda y Nayma Beldjilali en 2024, mientras que en 2025 los concejales sindictos fueron Ana Poquet y Julio Calero.