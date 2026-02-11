Un estudio advierte de que más de un tercio de la FP ya se imparte en centros privados en la Comunidad

Un tercio de los estudios de Formación Profesional (FP) en la Comunidad Valenciana se imparten en centros privados, cuya presencia ha crecido en solo un año en un 10 %. Es la principal conclusión de una radiografía que ha desarrollado Comisiones Obreras sobre una salida formativa que cada vez está registrando más interés entre los estudiantes. Directores de institutos y centros integrados públicos de la provincia de Alicante también han alertado recientemente de la incidencia de la privatización de la FP y de las controvertidas fórmulas que están empleando algunas academias para que los alumnos realicen prácticas en los centros de trabajo. Esto está ocurriendo en un curso en el que, por otro lado, se han suprimido más ciclos de los que se han creado en los IES alicantinos.

Según este estudio, de las 196.660 plazas que suman todos los niveles y modalidades ofrecidas por la Conselleria de Educación, 68.518 se imparten en centros de titularidad privada, es decir, un 34,84% del total de la oferta de formación profesional. La organización sindical ha advertido de que estos datos sitúan a la Comunidad Valenciana a la cabeza de la privatización del sector en todo el país, solo por detrás de Euskadi (44%), Madrid (38%), Aragón (36%) y Cataluña (35,6%).

El análisis desvela que las cinco familias profesionales con mayor índice de privatización son Sanidad, con un 53,16%; Imagen y Sonido, con un 46,52%; Comercio y Marketing, con un 36,48%; Imagen Personal, con un 33,96%; y Administración y Gestión, con un 31,64%. Precisamente, dentro de algunas de estas familias se encuentran los ciclos con mayores tasas de inserción laboral, como el Grado Medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería, con cerca de un 95% de inserción laboral a los seis meses de finalizar los estudios y que este curso se ofrece en un 48% en centros de titularidad privada, según CC OO. El otro ciclo formativo con mayor empleabilidad es el Grado Superior de Administración y Finanzas, con una tasa de inserción del 90% y que se ofrece en modalidad privada o concertada en un 33%.

Proyecto de asesoría en imagen cosmetica, estetica y moda para pacientes de cancer en el Ies El Pla / Héctor Fuentes

Hasta 10.000 euros para obtener el título

El elevado coste de estudiar un ciclo formativo en un centro privado en la Comunidad puede situarse entre 3.000 y 5.000 euros por curso, es decir, entre 6.000 y 10.000 euros para obtener el título. Según el estudio, los más caros está el de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, con un coste anual de entre 4.000 y 6.000 euros. El ciclo de Animación 3D y Videojuegos, muy demandado por el alumnado, oscila entre 3.500 y 5.500 euros por curso, y el de Asesoría de Imagen Personal y Corporativa puede costar entre 3.000 y 4.000 euros por curso. Estos datos evidencian una grave situación de desigualdad en cuanto a las oportunidades que tiene el alumnado para acceder a una formación que garantice su posterior inserción laboral.

Frente a este panorama, el sindicato ha reivindicado que debe frenarse la tendencia creciente de privatización de la FP y ha acusado a la Conselleria de Educación de estar "favoreciendo el negocio de estas empresas —en muchos casos con inversiones procedentes de fondos buitre, que han sabido detectar rápidamente la rentabilidad del sector— mediante la autorización de la oferta de los ciclos más solicitados por el alumnado y con mayor inserción laboral".

CCOO ha puesto también el foco en la formación en línea, muy rentable para las empresas privadas y ha advertido de que "con una inversión mínima pueden ejercer la actividad docente, sin un control real y, por tanto, sin garantías de que se esté ofreciendo una educación efectiva".

Ciclo de la rama de Sanidad en el IES Leonardo Da Vinci / Rafa Arjones

Reivindicación a la conselleria

La organización sindical ha apelado a que los criterios para autorizar unidades de FP se establezcan en los consejos territoriales de FP, teniendo en cuenta la necesidad de salvaguardar los servicios públicos, las posibilidades de desarrollo de los territorios y la sostenibilidad.

"La FP no puede ser un negocio para unos pocos, debe ser una fuente generadora de futuro para la sociedad valenciana y para la juventud en particular", ha señalado Xelo Valls, secretaria general de CCOOPV Educación.

Al igual que han hecho directores de centros públicos, desde el sindicato piden a la Conselleria de Educación que amplíe la oferta de ciclos formativos en centros de titularidad pública, que deje de reducir las plantillas docentes de la FP pública y que incremente los esfuerzos para garantizar el acceso universal y mejorar la calidad de estos estudios.