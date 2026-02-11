Fallece a los 84 años el párroco Pepe Lafuente India

Pepe Lafuente India, sacerdote salesiano y párroco, ha fallecido este miércoles a los 84 años. El funeral se celebrará este jueves a las 12.00 horas, en la parroquia de María Auxiliadora de Alicante. A lo largo de su vida, el religioso cumplió 65 años como salesiano y 55 años de sacerdocio.

Desarrolló su labor pastoral en varios lugares, incluyendo El Campello, Valencia, Cuenca y Alicante. También ocupó diversos cargos en la Inspectoría Salesiana, como director, ecónomo y párroco. Pepe era conocido por su cercanía, entrega y amor por la comunidad.