Fallece a los 84 años el párroco Pepe Lafuente India
El funeral se celebrará este jueves, a las 12.00 horas, en la parroquia de María Auxiliadora de Alicante.
Pepe Lafuente India, sacerdote salesiano y párroco, ha fallecido este miércoles a los 84 años. El funeral se celebrará este jueves a las 12.00 horas, en la parroquia de María Auxiliadora de Alicante. A lo largo de su vida, el religioso cumplió 65 años como salesiano y 55 años de sacerdocio.
Desarrolló su labor pastoral en varios lugares, incluyendo El Campello, Valencia, Cuenca y Alicante. También ocupó diversos cargos en la Inspectoría Salesiana, como director, ecónomo y párroco. Pepe era conocido por su cercanía, entrega y amor por la comunidad.
- Expertos consideran “extraño” que el Ayuntamiento de Alicante mantenga sin tramitar plusvalías de viviendas desde mayo
- Historiador Vicente Ramos: un nuevo modelo de ciudad en la antigua huerta alicantina
- Un banco vacío en Doctor Gadea: adiós a Max, el hombre sin hogar que vivía entre libros en las calles de Alicante
- El Ayuntamiento de Alicante detecta más funcionarios beneficiados por la promoción de viviendas protegidas
- Hace 70 años Alicante se congeló: hoy el termómetro cuenta otra historia
- Las claves sobre el escándalo de la vivienda protegida en Alicante: algunas luces y muchas sombras en Les Naus
- El tiempo en Alicante: esta es la alerta que se mantiene en la provincia por la borrasca Marta
- Los bomberos rescatan a una gata encerrada en el balcón de un quinto piso en Alicante