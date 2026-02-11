Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caos trenes AlicanteBarcala descarta dimitirInvestigación Viviendas ProtegidasBarrios más caros AlicanteDeuda Benidorm Serra GeladaFallece MaxCrónica Benidorm Fest
instagramlinkedin

Fallece a los 84 años el párroco Pepe Lafuente India

El funeral se celebrará este jueves, a las 12.00 horas, en la parroquia de María Auxiliadora de Alicante.

Fallece el párroco Pepe Lafuente India

Fallece el párroco Pepe Lafuente India

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

Pepe Lafuente India, sacerdote salesiano y párroco, ha fallecido este miércoles a los 84 años. El funeral se celebrará este jueves a las 12.00 horas, en la parroquia de María Auxiliadora de Alicante. A lo largo de su vida, el religioso cumplió 65 años como salesiano y 55 años de sacerdocio.

Desarrolló su labor pastoral en varios lugares, incluyendo El Campello, Valencia, Cuenca y Alicante. También ocupó diversos cargos en la Inspectoría Salesiana, como director, ecónomo y párroco. Pepe era conocido por su cercanía, entrega y amor por la comunidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Expertos consideran “extraño” que el Ayuntamiento de Alicante mantenga sin tramitar plusvalías de viviendas desde mayo
  2. Historiador Vicente Ramos: un nuevo modelo de ciudad en la antigua huerta alicantina
  3. Un banco vacío en Doctor Gadea: adiós a Max, el hombre sin hogar que vivía entre libros en las calles de Alicante
  4. El Ayuntamiento de Alicante detecta más funcionarios beneficiados por la promoción de viviendas protegidas
  5. Hace 70 años Alicante se congeló: hoy el termómetro cuenta otra historia
  6. Las claves sobre el escándalo de la vivienda protegida en Alicante: algunas luces y muchas sombras en Les Naus
  7. El tiempo en Alicante: esta es la alerta que se mantiene en la provincia por la borrasca Marta
  8. Los bomberos rescatan a una gata encerrada en el balcón de un quinto piso en Alicante

El escándalo por las viviendas protegidas en Alicante permanece en el Congreso: “Para el PP esto no es un derecho, es un negocio”

El escándalo por las viviendas protegidas en Alicante permanece en el Congreso: “Para el PP esto no es un derecho, es un negocio”

Fallece a los 84 años el párroco Pepe Lafuente India

Fallece a los 84 años el párroco Pepe Lafuente India

Llorca defiende a Barcala en el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante: “No veo que la acción del alcalde haya generado el problema”

Llorca defiende a Barcala en el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante: “No veo que la acción del alcalde haya generado el problema”

Alicante impulsa las compras del comercio local este San Valentín con un gran sorteo de 50 premios

Los docentes se alían para ayudar a los alumnos sacudidos por la crisis de la vivienda en Alicante

Los docentes se alían para ayudar a los alumnos sacudidos por la crisis de la vivienda en Alicante

Así es el cartel de la Semana Santa de Alicante 2026

Así es el cartel de la Semana Santa de Alicante 2026

Cristina García y Begoña León será las concejalas síndicas en la Santa Faz 2026

Cristina García y Begoña León será las concejalas síndicas en la Santa Faz 2026

Este es el sorprende disfraz, no apto para todos los públicos, que triunfará este Carnaval en Alicante

Este es el sorprende disfraz, no apto para todos los públicos, que triunfará este Carnaval en Alicante
Tracking Pixel Contents