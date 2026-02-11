Las guerreras K-pop conquistan el Carnaval de Alicante

La fiebre por el K-pop ha saltado de los escenarios virtuales a las calles de Alicante. A pocas horas de que el Carnaval despliegue su jornada grande, las guerreras del fenómeno musical del momento se han convertido en el disfraz más codiciado de 2026. Inspiradas en una película de animación estadounidense que arrasa desde hace meses en una conocida plataforma digital, las protagonistas de "Las guerreras K-pop" han irrumpido con fuerza en los escaparates, marcando la tendencia de los carnavales de este año.

La película narra las aventuras de Huntr/x, un grupo formado por tres jóvenes, Rumi, Mira y Zoey, que compaginan su carrera musical con una lucha secreta contra criaturas del inframundo. Esa combinación de estética pop y acción han calado con rapidez en el público más joven y ha encontrado en el Carnaval de Alicante el escenario perfecto para materializar su éxito.

Este año la tendencia clara son las guerreras K-pop. Es un disfraz que se ha pedido muchísimo, tanto para adultas como para niñas Angy Soto — Dependienta

El disfraz más buscado

En las tiendas especializadas de la ciudad no hay dudas: el disfraz de las guerreras K-pop es el más solicitado. Angy Soto, dependienta en un establecimiento de disfraces, confirma que la demanda ha superado las previsiones iniciales. "Este año la tendencia clara son las guerreras K-pop. Es un disfraz que se ha pedido muchísimo, tanto para adultas como para niñas, así que decidimos traer más unidades de lo habitual al ver que la demanda iba a ser alta", explica Soto.

Lo que más se está llevando son los disfraces de las guerreras del K-pop. Ha sido una auténtica sensación, cuesta encontrar unidades disponibles en las tiendas estos días Jose Campos — Trabajador

El fenómeno se percibe especialmente en el público infantil. Según detalla Soto, existen dos modelos diferenciados que permiten recrear los distintos estilismos de las protagonistas. Al tratarse de un trío, muchas niñas optan por adquirirlos en grupo para coordinarse con amiga. La versatilidad del diseño también ha impulsado las compras conjuntas entre madres e hijas, lo que ha disparado las ventas de la versión para adultas. Además del conjunto completo, destaca la venta de pelucas en tonos lilas, el accesorio más reconocible de los personajes y, para muchas, el elemento clave del disfraz. "Hay quien se lleva solo la peluca porque es lo que más identifica a la película", apunta Angy Soto.

Por su parte, José Campos, trabajador de otra tienda del sector, coincide con la tendencia. "Lo que más se está llevando son los disfraces de las guerreras del K-pop, sobre todo para niñas pequeñas. Ha sido una auténtica sensación, cuesta encontrar unidades disponibles en las tiendas estos días", afirma Campos.

Tradición y clásicos que resisten

Pese al auge de la tendencia k-pop, el Carnaval alicantino mantiene su vínculo con los disfraces tradicionales. En la sección infantil continúan funcionando los trajes de princesas, hadas con alas, personajes orientales o ambientaciones egipcias. Entre los más pequeños, los superhéroes y figuras vinculadas a la acción siguen siendo apuestas seguras.

En el público adulto masculino predominan opciones más sobrias, como los disfraces de policía, bombero o cocinero,mientras que entre las mujeres persiste la estética de "Barbie country". También se mantiene una la tendencia de los disfraces hechos solo con accesorios como tutús, guantes, sombreros de vaquero o mexicanos y cascos temáticos que permiten resolver un disfraz de forma rápida y económica. "Es lo que más busca el público joven, sobre todo porque es la opción más rápida y económica", apunta Angy Soto.

Las boas de plumas nunca fallan, en distintos colores y grosores se venden muchísimo. A veces alguien no sabe de qué disfrazarse y una boa puede solucionarlo todo Beatriz Manzano — Dueña de una mercería

Últimos retoques y compras de última hora

El trasiego no se limita a las tiendas de disfraces. En mercerías y establecimientos especializados en complementos, el movimiento se intensifica conforme se acerca el fin de semana. Beatriz Manzano, responsable de una mercería del centro, relata que muchas personas acuden en busca de plumas, pasamanerías metalizadas en tonos dorados y plateados, botones llamativos o elásticos.

"Las boas de plumas nunca fallan, en distintos colores y grosores se venden muchísimo. A veces alguien no sabe de qué disfrazarse y una boa puede solucionarlo todo", señala Manzano. La experiencia le confirma que buena parte de las decisiones se toman a última hora: "El sábado a última hora de la mañana viene todo el mundo corriendo a por lo que le falta a su disfraz", relata.

El auge de las guerreras K-pop coincide con un Carnaval que ya tiene perfilada su programación. La jornada central será el sábado 14 de febrero, cuando la Rambla acoja el tradicional Sábado Ramblero de Alicante. A partir de las 22 horas, esta vía contará con dos escenarios, uno junto a la Casa de la Festa Manuel Ricarte, donde los DJ’s pondrán la banda sonora de la noche, y otro en el portal de Elche actuará la orquesta Evasión, con un repertorio que combinará clásicos y temas actuales.