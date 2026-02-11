La izquierda lleva al pleno la reprobación y la dimisión de Barcala por el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante

Los tres grupos municipales de izquierdas en el Ayuntamiento de Alicante, el PSOE, Compromís y EU-Podemos, han registrado una declaración institucional conjunta para que el próximo pleno municipal, previsto para el 26 de febrero, debata y vote la reprobación y la exigencia de dimisión del alcalde Luis Barcala por el escándalo en la adjudicación de viviendas protegidas del residencial Les Naus.

La oposición progresista sitúa al regidor como “máximo responsable político” del caso y sostiene que, por la gravedad del daño institucional y social, su continuidad “es insostenible”.

La iniciativa formaliza una petición que ya se verbalizó en el pleno extraordinario celebrado la semana pasada. Aquel día, la oposición en bloque reclamó la salida de Barcala, incluido Vox. Desde entonces, la crisis no ha dejado de tensionar el mandato: la izquierda reclamó la puesta en marcha de la comisión de investigación municipal aprobada por unanimidad y, minutos después de esa presión pública, el equipo de gobierno activó el trámite para designar a los representantes políticos que la integrarán.

Para el PSOE, Compromís y EU-Podemos ese movimiento administrativo no cierra la crisis ni su dimensión política. Ahora quieren que el Pleno se pronuncie de forma explícita sobre la reprobación y sobre si Barcala debe seguir al frente del Ayuntamiento.

En el escrito registrado, los grupos firmantes argumentan que no han llegado “explicaciones convincentes” por parte del alcalde y que existe una responsabilidad política “directa e ineludible”. En su lectura, el caso ha golpeado la credibilidad de la institución y, sobre todo, la confianza en el sistema de acceso a la vivienda protegida, en un momento en el que miles de familias siguen esperando una oportunidad en el mercado público.

Reprobación

La portavoz socialista Ana Barceló sostiene que “la confianza en la gestión de la vivienda pública está seriamente dañada” y afirma que el alcalde “tiene que asumir responsabilidades políticas con su dimisión inmediata”. En su argumentación, la dirigente del PSOE sostiene que el escándalo “va a más” y que, a su juicio, no se ha cerrado con las dimisiones ya conocidas.

La confianza en la vivienda pública está dañada y Barcala debe dimitir de inmediato Ana Barceló — Portavoz del PSOE en al Ayuntamiento de Alicante

Barceló añade que, mientras avanza la investigación, se siguen conociendo datos e irregularidades que alimentan la incertidumbre y obligan a una respuesta política: “Ha fallado lo más básico, que es garantizar el acceso a la vivienda de manera transparente e imparcial, y Barcala no tiene otra salida que dimitir”.

Barcala, el PP y su equipo de gobierno representan una gran estafa para la ciudadanía alicantina Rafa Mas — Portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante

En Compromís, el portavoz Rafa Mas eleva el tono y plantea la dimisión como un punto de ruptura con el modelo de gestión del gobierno local. Mas afirma que “Barcala tiene que dimitir” y atribuye al alcalde un mandato sin consensos y con déficits democráticos, además de vincularlo a un modelo urbano y económico que, en su opinión, favorece la especulación. El portavoz valencianista avanza que su grupo llevará la exigencia al pleno y que tratará de forzar una salida política del alcalde en esa sesión.

No puede fingir sorpresa ni victimismo: apoyaremos la reprobación y pediremos su dimisión Manolo Copé — Portavoz de EU-Podemos en el Ayuntamiento de Alicante

Por parte de EU-Podemos, el portavoz Manolo Copé enmarca el debate en el rumbo de las políticas de vivienda y en la necesidad de “dignidad institucional”. Copé afirma que el alcalde “no puede ahora fingir sorpresa ni victimismo” y defiende que la reprobación y la petición de dimisión son coherentes con la gravedad del caso. Además, introduce una derivada política que ya había sobrevolado la crisis. Si Barcala no da un paso atrás, dice, su formación abrirá “el debate necesario” sobre una moción de censura.

El movimiento de la izquierda llega con varios frentes abiertos alrededor del caso Les Naus: una comisión municipal ya aprobada, cuyo procedimiento de puesta en marcha ha comenzado; y una comisión autonómica en las Cortes que se encamina a votación la próxima semana tras consolidarse una mayoría simple.

En ese marco, el pleno del 26 de febrero se perfila como una nueva estación política para Barcala. No se tratará solo de investigar expedientes y llamar a comparecientes, sino de someter a votación una reprobación formal y, de manera explícita, la petición de dimisión del alcalde por la oposición de izquierdas.