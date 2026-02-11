La reducción de colas en el Consulado de Argelia en Alicante no tranquiliza a los comercios

La reducción de la afluencia de migrantes argelinos al Consulado de Argelia en Alicante no ha tranquilizado por ahora a comerciantes y vecinos de la zona, que se sienten inseguros y no viven tranquilos. Las colas de la semana pasada en la puerta del consulado se han reducido sensiblemente, pero el tramo de la calle Pintor Velázquez donde está el consulado está lleno de personas que aguardan en las aceras y portales para realizar los trámites previos al proceso de regularización que pondrá en marcha el Gobierno el próximo mes de abril.

Uno de los comercios más afectados por estas aglomeraciones de migrantes es una joyería cuya propietaria ha reconocido este miércoles a este diario que «sigo intranquila». La clientela se ha reducido a la mínima expresión y hay algunos clientes que ni siquiera se atreven a acercarse al establecimiento para recoger efectos que entregaron para reparar.

Antidisturbios

Mientras tanto, la Policía Nacional ha desplegado desde este lunes antidisturbios de Valencia en el entorno del Consulado de Argelia, una semana después de registrarse las aglomeraciones de inmigrantes en la calle Pintor Velázquez y sus inmediaciones.

Los agentes antidisturbios desplazados desde Valencia pertenecen a la Unidad de Intervención Policial (UIP) y este miércoles se han situado en las proximidades del consulado por si es necesario poner orden en caso de nuevas aglomeraciones o incidentes.

Los comerciantes y vecinos no están contentos con la situación pese a la mejora experimentada y continúan con la recogida de firmas en los comercios para que el Consulado de Argelia adopte medidas y traslade temporalmente los trámites a unas instalaciones fuera del centro urbano o a zonas periféricas. Los comerciantes y vecinos se quejaron de problemas de seguridad, convivencia, movilidad, salubridad y económicos por la pérdida de ingresos en los comercios.

A pesar de la menor presencia de migrantes, aún hay muchos que duermen en la calle para acudir al día siguiente y se están metiendo a dormir en portales de inmuebles cercanos, donde algunos vecinos se los han encontrado por la noche.

Los comerciantes afectados también recibieron este lunes la visita de los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Alicante para conocer de primera mano sus quejas e incluso sumarse a la campaña de firmas impulsada por la Asociación de Comerciantes de Calderón de la Barca y afines y la Asociación de Comerciantes y afines Corazón de Alicante, así como otros comerciantes, residentes y vecinos.