San Gabriel reclama de nuevo en la calle un quinto médico para este barrio de Alicante

"Hoy no estamos aquí por rutina. Estamos aquí porque la situación sanitaria de San Gabriel es insostenible. Cada una de las cuatro médicas de Atención Primaria de este consultorio atiende a más de 1.700 pacientes, con una media de edad superior a los 45 años. Eso no es una cifra técnica. Es una sobrecarga estructural. Es presión asistencial diaria. Es falta de tiempo en consulta. Es riesgo de diagnóstico tardío. Es sufrimiento innecesario. Nuestros profesionales están dando más de lo que pueden. No se puede sostener la sanidad pública sobre el sacrificio personal y permanente de quienes la trabajan".

De este modo los vecinos de San Gabriel han vuelto a reclamar en la calle, con una protesta popular, un quinto médico para el centro de salud por tercera vez desde diciembre. Así como el traslado a las nuevas instalaciones pues "seguimos en un consultorio inaugurado en 1998, con instalaciones obsoletas y claramente masificadas. Veintiocho años después, nuestra sala de espera es, la calle. Esto no es una metáfora. Es nuestra realidad que experimentamos día a día. Hemos actuado con responsabilidad". Y un segundo pediatra.

Los vecinos de San Gabriel se concentran por la falta de médicos / Pilar Cortés

"Hemos presentado escritos. Hemos pedido reuniones. Hemos solicitado soluciones formales. Ante la falta de respuestas claras, acudimos al Síndic de Greuges. Y el Síndic no ha archivado nuestra queja. La ha admitido a trámite, es la queja registrada como 2600383. Ha abierto una investigación formal. Ha requerido a la Conselleria de Sanidad un informe detallado sobre la ratio de pacientes por médico y sobre las medidas previstas", se ha escuchado durante la movilización.

Las familias de este barrio de Alicante elevaron su denuncia al Síndic por la insuficiente plantilla que tiene el centro sanitario, que integran cuatro médicas de familia y un pediatra para atender a una población de entre 10.000 y 12.000 habitantes, ya que también tiene asignados parte de Gran Vía Sur y Urbanova.

Retrasos en citas

La falta de medios está provocando, según ha denunciado la presidenta de la asociación vecinal, Paz Sotodosos, graves retrasos en la obtención de citas y una la sobrecarga asistencial, agravada en los últimos años, debido al excesivo cupo de pacientes.

"Esta situación no es una mera reivindicación vecinal. Es una cuestión institucional. Y, sin embargo, seguimos sin soluciones concretas. No puede ser que un barrio tenga que movilizarse para que le contesten. No puede ser que el silencio administrativo sea la respuesta ante una sobrecarga evidente. No puede ser que la planificación sanitaria llegue siempre tarde a los barrios que crecen" se ha escuchado en el barrio durante la lectura de un manifiesto, ante la falta de respuesta de la Generalitat Valenciana a sus reivindicaciones.

Urgencias

A la falta de recursos médicos en este consultorio, se suma, según la queja presentada al Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana, "una grave carencia de atención pediátrica" en el centro de salud de Babel, centro de referencia del barrio. "La jubilación de dos profesionales de pediatría ha provocado una situación en la que no resulta posible obtener cita ordinaria con el pediatra, obligando a las familias a acudir de forma reiterada a los servicios de urgencias para la atención de patologías comunes en edad infantil", lamenta la presidenta de la asociación de vecinos.

Lucha

Ante la persistencia del problema desde al menos 2020, unida a respuestas meramente formales por parte de la Conselleria de Sanidad, los vecinos han decidido aumentar su lucha para conseguir una ampliación de la plantilla, un segundo pediatra en el centro de salud de Babel y medidas organizativas que eviten la derivación sistemática e innecesaria a los servicios de urgencias. Su objetivo es salir cada mes a la calle hasta que se mejore la cobertura sanitaria de la zona.