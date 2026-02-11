Sanitarios de Alicante usan su coche privado para ir a ver pacientes a domicilio

Profesionales sanitarios de la provincia de Alicante y de resto de la Comunidad Valenciana han reclamado a la Dirección General de Atención Primaria la dotación de vehículos oficiales para el personal que realiza desplazamientos a atender pacientes a domicilio, tanto programados como urgentes, ante la falta de medios que afecta a la calidad de la atención y al bienestar del personal".

La sección sindical de UGT en el sector sanitario ha enviado un escrito al citado departamento de la Conselleria de Sanidad, dirigido a Carlos Momparler, para que se cumpla "el compromiso adquirido hace años" para que los sanitarios dispongan de un parque móvil.

Ambulancias / DELGADO

El sidicato recuerda que la Conselleria de Sanidad conoce esta situación desde 2018, cuando se firmó el pacto para la gestión del desplazamiento del personal de Atención Primaria, en el que se aseguraba la disponibilidad de vehículos para los centros.

Sin embargo, ocho años después, muchos profesionales deben seguir utilizando sus vehículos privados, "sin recibir compensación económica adecuada ni pago por kilometraje", especialmente el personal de Enfermería, quien soporta un elevado número de desplazamientos.

Medios insuficientes

La secretaria del sector Salud, Sociosanitario y Dependencia de UGT, Eva Plana Garrigues, destacó que los profesionales no se niegan a acudir a los domicilios, sino que exigen medios de transporte adecuados para poder desempeñar su labor de manera segura y eficiente, evitando que la calidad del servicio se vea comprometida.

Propuestas para evitar conflictos

UGT solicita la revisión de la dispersión geográfica de los centros de salud y auxiliares, así como la implantación de vehículos oficiales que cubran los desplazamientos urgentes y programados. La organización advierte que, de no adoptarse estas medidas, los profesionales podrían dejar de utilizar sus vehículos privados, lo que generaría problemas organizativos y retrasos en la atención domiciliaria.

El sindicato recuerda que, según el Estatuto Marco y el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) es responsabilidad de la administración proporcionar los recursos necesarios para que el personal pueda desempeñar su labor, cumpliendo así con los compromisos adquiridos en el pacto de 2018 y garantizando una atención domiciliaria de calidad y segura.

Antecedente

En este asunto hay jurisprudencia. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Alicante condenó en enero de 2023 a la Conselleria de Sanidad a poner a disposición de los médicos de Atención Primaria y Atención Continuada un vehículo con conductor para los desplazamientos en atenciones en domicilio.

El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) representó al denunciante, médico interino que alegó que entre sus funciones tenía que atender a pacientes de su cupo en su domicilio cuando no podían trasladarse al centro de salud y atender las urgencias en jornadas de 17/24 horas acudiendo a los domicilios. El facultativo pidió a la Administración los medios necesarios para poder realizar estos desplazamientos, que concretaba en disponer de un vehículo con conductor. Su solicitud no fue atendida, y ahora el juzgado sí le da la razón.

En octubre de ese año Sanidad ejecutó la sentencia en este caso.