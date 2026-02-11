La Semana Santa de Alicante ya tiene pregonero

La Semana Santa de Alicante 2026 ya cuenta con pregonero oficial. El coronel de la Guardia Civil D. José Hernández Mosquera será el encargado de anunciar las celebraciones pasionales en un acto que tendrá lugar el próximo 28 de febrero a las 18:30 horas en el Teatro Principal de Alicante.

Nacido en Pontevedra en 1964, Hernández Mosquera ingresó en la Academia General Militar en 1984 e inició entonces una dilatada trayectoria profesional en la Guardia Civil. A lo largo de más de cuatro décadas de servicio, ha ocupado destinos de responsabilidad en áreas como montaña, policía judicial y tráfico, además de asumir distintos mandos en Almería, Castilla-La Mancha y Alicante. En esta última provincia ejerció como jefe de la Comandancia entre 2019 y 2025, etapa en la que consolidó una estrecha vinculación con la ciudad.

Especialista en diversas áreas operativas y ampliamente condecorado, el coronel es una figura muy valorada en Alicante tanto por su labor institucional como por su cercanía. Así lo destacó el presidente de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa, Alfredo Llopis, durante el acto de presentación del cartel anunciador, donde se dio a conocer su nombramiento. “Es una persona muy cercana y muy querida que dejó un grato recuerdo de su paso por Alicante”, subrayó.

Abanderado de la Semana Santa

La Junta Mayor también anunció que el Abanderado de Honor de la Semana Santa de Alicante 2026 será el Mando de Operaciones Especiales (MOE), una de las unidades de mayor prestigio del Ejército de Tierra. Con sede en el acuartelamiento de Rabasa desde 2001, el MOE cuenta con más de 25 años de presencia en la ciudad y un notable arraigo social.

El Mando de Operaciones Especiales tiene su origen en las Compañías de Operaciones Especiales creadas en la década de 1960. Como unidad de élite, dirige a los Grupos de Operaciones Especiales y ha participado en algunas de las misiones nacionales e internacionales más relevantes de las últimas décadas. Actualmente está al frente el general de brigada Miguel Ángel Jiménez Parejo, nombrado jefe del MOE en agosto de 2025.

Con este reconocimiento, la Semana Santa alicantina pone en valor la vinculación del MOE con la ciudad y su respaldo a las instituciones sociales y religiosas, reforzando así la estrecha relación entre las Fuerzas Armadas y una de las celebraciones más arraigadas del calendario festivo y devocional de Alicante.