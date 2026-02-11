Familiares de residentes en el CAMP Santa Faz de Alicante denunciaron hace dos años problemas de ratas e insectos

El Síndic de Greuges ha redactado hasta tres resoluciones en los últimos años sobre la residencia de personas discapacitadas CAMP Santa Faz, envuelta en la polémica en los últimos días por la situación de las instalaciones en las que residen unas 90 personas de 20 a 60 años con diversidad funcional, además de 69 plazas de centro de día. Así como por los impagos a trabajadores desde hace meses, que superan en algunos casos los 4.000 euros.

La resolución más reciente es de hace dos años, cuando el departamento que dirige Ángel Luna investigó con profundidad "las deficiencias que repercuten en la calidad de la atención a las personas atendidas y, por tanto, en su bienestar" a raíz de una queja de familiares recibida el 3 de enero de 2024.

Exterior de la residencia CAMP Santa Faz, este miércoles / Alex Domínguez

La Sindicatura pidió informes sobre la situación de las instalaciones y de la plantilla, tras señalar la queja que esta era "del todo insuficiente y nada estable". En uno de ellos, la Dirección General de Infraestructuras Sociosanitarias se comprometía a continuar realizando "las actuaciones oportunas de seguimiento en el mantenimiento de las instalaciones". En otro informe señalaban que "las incidencias (como humedades, climatización, conducción de agua, desinsectación y desratización, etc.) han sido resueltas con la mayor celeridad posible".

La Generalitat aseguró en 2024 que había solucionado las humedades, la climatización y las plagas

Además, la institución defensora daba un tirón de orejas a la Conselleria de Servicios Sociales después de que la Secretaría Autonómica del Sistema Sociosanitario reconociese en su informe que llevaba dos años sin hacerse inspección en el CAMP Santa Faz (9/3/2022) y (18/11/2021).

La institución que dirige Luna recomendaba una inspección urgente de las instalaciones, considerando necesaria "una mayor y efectiva acción inspectora por parte de la conselleria al objeto de garantizar de facto que los espacios e instalaciones sean los apropiados, así como la atención integral y de calidad a las personas usuarias". Así como la necesaria contratación de más fisioterapeutas para atender a las personas usuarias.

Ante la respuesta de la administración, el Síndic decidió cerrar el expediente con el compromiso de solucionar unos problemas que persisten a día de hoy, pese a que la Generalitat realizó entre 2024 y 2025 unas obras de mejora de 1,5 millones.

Disconformidad

En el documento que elaboró el Síndic tras recibir la queja catalogada como "Diversidad funcional. Disconformidad situación CAMP Santa Faz", se indica entre los antecedentes que en el escrito registrado, con fecha de noviembre de 2023, se enumeraban numerosas deficiencias en las diferentes residencias del complejo, un total de cinco inmuebles de dos plantas. La queja fue remitida por el familiar de una usuaria que consideraba inaceptable que no pudieran recogerla del centro para que pasara tiempo con ellos porque no disponían de trabajadores para prepararla.

Entre otras, se indicaba que "no dispone de médico desde que la última cesará el 01/06/2023, acudiendo días sueltos los facultativos de otras residencias para paliar en lo posible esta situación". Que el personal "es del todo insuficiente y nada estable. Se detectan reducciones de personal. Se hacen contratos de pocos días -21- a personas que van rotando, a las que no da tiempo a familiarizarse con las personas usuarias".

En la queja se aludía a la falta de un servicio de rehabilitación mínimamente digno. "Se considera suficiente media hora de fisio a la semana para personas con graves problemas de movilidad que necesitan ejercicios de fisioterapia para no quedar absolutamente anquilosados", expresaba la persona autora de la queja.

Ángel Luna instó a aumentar los fisioterapeutas para los usuarios

Goteras

Referente a las instalaciones, la denunciante explicaba que "todas las residencias tienen goteras en las plantas altas y bajas por fugas en los aires acondicionados (pasillos, baños, zonas de comedor de los usuarios...) que se parchea con cubos de agua y mantas extendidas para que no mojen mucho el suelo y resbalen. (...). El servicio médico hace aproximadamente tres meses que realizó la incidencia del aire acondicionado y termo de agua caliente y no ha sido reparado. Todas las residencias tienen humedades en techos de las habitaciones, salas de estar…ocasionando sobre todo problemas para los portadores de oxígeno. (...) ". Asimismo, se indicaban deficiencias en la conducción de agua, entre otras.

El Síndic admitió la queja, y pidió a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda fecha de las dos últimas inspecciones en el centro; copia de las actas; y gestiones realizadas para subsanar las deficiencias detectadas.

La Dirección General de Infraestructuras Sociosanitarias aseguraba en su informe que "se han resuelto parte de las deficiencias reclamadas y para reparar las restantes, se ha suscrito un contrato de emergencia. Se han reparado las deficiencias en la conducción de aguas. Se han resuelto las deficiencias detectadas".

Dos años sin inspecciones

La Secretaría Autonómica del Sistema Sociosanitario reconocía por su parte que desde hace dos años no se había realizado ninguna inspección en el CAMP Santa Faz, según la propia conselleria (las últimas fueron en 2021 y 2022). Asimismo, negaba reducciones de plantilla del personal, aunque reconocía que solo se disponía de un fisioterapeuta, por lo que habían solicitado la creación de dos puestos de trabajo de estos especialistas, lo que estaba pendiente de informe favorable de las Direcciones Generales de Presupuestos y Función Pública.

Sin embargo, el Síndic abundaba en que "podemos constatar que dicha solicitud no aprobada finalmente, dado que sigue habiendo un único fisioterapeuta trabajando en el CAMP Santa Faz. Es evidente que el aumento de plazas de fisioterapeuta en este centro es una necesidad urgente, reclamada por la propia conselleria (...)" ante la importancia de la fisioterapia para las personas con diversidad funcional.

"Vistos los informes remitidos por la Conselleria de Servicios Sociales y Vivienda, podemos concluir que se han resuelto o se han implementado medidas para resolver parte de las deficiencias planteadas por la promotora de la queja (contrato emergencia…). No obstante, entendemos que el tema de la falta de fisioterapeutas es una cuestión pendiente y urgente de resolver, siendo de primera necesidad para las personas usuarias del CAMP Santa Faz", señala la resolución de expediente.

Las otras dos instrucciones sobre la residencia que hizo el Síndic fueron en 2019, en la que la administración no respondió, y otra en 2020, cuando Salud Pública llegó a cerrar temporalmente las instalaciones.