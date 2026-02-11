Los sindicatos tildan de "broma" la oferta de conselleria para negociar las mejoras laborales del profesorado

La amenaza de una nueva huelga educativa se acrecenta en Alicante y en el resto de la Comunidad Valenciana. Los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT han tildado este miércoles de "broma" la oferta de la Conselleria de Educación para empezar a negociar las mejoras salariales y laborales que está demandando el profesorado de la enseñanza pública a las puertas de los centros.

Los sindicatos han lamentado que el departamento autonómico se haya limitado a incorporar el mes de marzo, sin fechas concretas, como el inicio de la negociación para atender las reivindicaciones de los docentes, sin que haya detallado ni siquiera los temas que van a abordar.

Para los sindicatos convocantes de la huelga del pasado 11 de diciembre esta propuesta "es una broma que ni el comité de huelga ni el profesorado movilizado durante estos últimos meses para conseguir mejoras salariales y laborales, están dispuestos a aceptar", han denunciado.

Las organizaciones han recordado que trasladaron una propuesta concreta de fechas para negociar en el plazo de un mes los temas de la plataforma (incremento salarial, reducción de ratios y burocracia, mejora de las infraestructuras, reversión de los recortes y mejora de la enseñanza en valenciano).

Reunión urgente

Es por eso que los cuatro sindicatos han solicitado una reunión urgente con la consellera Carmen Ortí para que se inicien de forma inmediata las negociaciones, empezando por los incrementos salariales y que se especifiquen los temas a negociar. Como fecha tope para empezar esta negociación, los sindicatos aceptarían el 3 de marzo.

Por otro lado, el comité de huelga no renuncia a la convocatoria de nuevas movilizaciones, sin descartar la convocatoria de jornadas de huelga, y anima en los centros que todavía no lo han hecho a firmar un manifiesto unitario para presentarlo a la conselleria.

Desde el STEPV, CSIF, CCOO y UGT aseguran que han "tenido mucha paciencia durante todo este curso, pero la paciencia se acaba y hace falta negociaciones claras y con un calendario concreto y no inconcreciones que el único que pretenden es dilatar en el tiempo el inicio de las negociaciones".