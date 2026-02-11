Educación
Los sindicatos tildan de "broma" la oferta de conselleria para negociar las mejoras laborales del profesorado
STEPV, CSIF, CCOO y UGT amenazan con otra huelga si la conselleria no aborda antes del 3 de marzo la subida salarial a los docentes
La amenaza de una nueva huelga educativa se acrecenta en Alicante y en el resto de la Comunidad Valenciana. Los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT han tildado este miércoles de "broma" la oferta de la Conselleria de Educación para empezar a negociar las mejoras salariales y laborales que está demandando el profesorado de la enseñanza pública a las puertas de los centros.
Los sindicatos han lamentado que el departamento autonómico se haya limitado a incorporar el mes de marzo, sin fechas concretas, como el inicio de la negociación para atender las reivindicaciones de los docentes, sin que haya detallado ni siquiera los temas que van a abordar.
Para los sindicatos convocantes de la huelga del pasado 11 de diciembre esta propuesta "es una broma que ni el comité de huelga ni el profesorado movilizado durante estos últimos meses para conseguir mejoras salariales y laborales, están dispuestos a aceptar", han denunciado.
Las organizaciones han recordado que trasladaron una propuesta concreta de fechas para negociar en el plazo de un mes los temas de la plataforma (incremento salarial, reducción de ratios y burocracia, mejora de las infraestructuras, reversión de los recortes y mejora de la enseñanza en valenciano).
Reunión urgente
Es por eso que los cuatro sindicatos han solicitado una reunión urgente con la consellera Carmen Ortí para que se inicien de forma inmediata las negociaciones, empezando por los incrementos salariales y que se especifiquen los temas a negociar. Como fecha tope para empezar esta negociación, los sindicatos aceptarían el 3 de marzo.
Por otro lado, el comité de huelga no renuncia a la convocatoria de nuevas movilizaciones, sin descartar la convocatoria de jornadas de huelga, y anima en los centros que todavía no lo han hecho a firmar un manifiesto unitario para presentarlo a la conselleria.
Desde el STEPV, CSIF, CCOO y UGT aseguran que han "tenido mucha paciencia durante todo este curso, pero la paciencia se acaba y hace falta negociaciones claras y con un calendario concreto y no inconcreciones que el único que pretenden es dilatar en el tiempo el inicio de las negociaciones".
La concertada también urge acuerdos
La enseñanza concertada también ha elevado la presión a la Conselleria de Educación para concretar las mejoras laborales a las que se ha comprometido con el profesorado. La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de la Comunidad Valenciana ha trasladado este lunes a la consellera Carmen Ortí la necesidad de avanzar en el proceso de negociación, con el objetivo de alcanzar acuerdos que den respuesta a las necesidades actuales de los centros y de los profesionales de la enseñanza concertada.
El sindicato destaca que existen diversos ámbitos que requieren ser abordados de forma progresiva y planificada, entre los que considera prioritarios el cierre de los acuerdos urgentes del plan de jubilación parcial, las plantillas de educación especial y Formación Profesional y la nueva orden de pago delegado.
FSIE-CV ha trasladado a la Conselleria la necesidad de abordar otros asuntos prioritarios para la enseñanza concertada. Para esta organización es primordial poner el foco en las condiciones laborales de los profesionales, como el reconocimiento de los sexenios o la reducción de la carga lectiva.
Asimismo, el sindicato plantea la homologación y el reconocimiento profesional del personal, con especial atención a los complementos por cargo directivo, la tutoría y la extensión del pago delegado al personal de administración y servicios (PAS) y al personal complementario.
En relación con la organización y funcionamiento de los centros, FSIE-CV considera necesario financiar la dotación horaria de secretaría, actualizar la partida de Otros Gastos ( ven insuficiente el incremento del 3 % anunciado por Educación) y mejorar el desarrollo de la Ley de Autoridad Docente de la Comunitat Valenciana.
En el ámbito de la Formación Profesional, el sindicato reclama también la incorporación de los representantes de la enseñanza privada en los consejos territoriales de FP como instrumento de participación y planificación de una oferta formativa que precisa más conciertos educativos y de más profesionales para responder a las necesidades de los sectores productivos valencianos.
Por último, señala como prioritario retomar la actualización de las plantillas, cuyos criterios actuales datan de 1996.
