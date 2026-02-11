La Aemet lo confirma: hasta 26 grados en Alicante y aviso amarillo a las puertas del Carnaval

La provincia de Alicante encara la recta final de la semana con una combinación que marcará el ambiente en la calle: más calor durante el día y viento intenso, justo cuando muchos ya miran al fin de semana del Carnaval en Alicante.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este miércoles 11 de febrero, el cielo presentará intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas por la tarde en puntos del interior. No serán lluvias generalizadas, pero sí podrían aparecer de forma puntual en zonas del interior montañoso.

En el apartado térmico, las temperaturas mínimas subirán en la mitad sur de la provincia y se mantendrán sin grandes cambios en el resto. Las máximas, por su parte, experimentarán un ligero ascenso, dejando un ambiente más templado en las horas centrales del día.

Aviso amarillo por viento en la provincia

La clave de la jornada vuelve a estar en el viento. La Aemet mantiene aviso amarillo por rachas de hasta 80 km/h tanto en el litoral norte como en el interior de la provincia, activo durante toda la jornada. El viento soplará de componente oeste y podrá ser ocasionalmente fuerte, con rachas muy intensas especialmente en zonas expuestas del interior, áreas elevadas y tramos abiertos del litoral norte.

Aunque no se trata de un episodio extremo, las rachas pueden generar incidencias puntuales, por lo que se recomienda precaución en actividades al aire libre, desplazamientos y montaje de infraestructuras temporales, en un contexto en el que ya comienzan los preparativos para los actos del Carnaval en distintos municipios.

El tiempo en Alicante

La capital alicantina arrancará la jornada con intervalos de sol y nubes y una temperatura ya templada desde primera hora. La mínima se situará en 16 grados y la máxima alcanzará los 24 grados, dejando un ambiente casi primaveral al mediodía. El viento irá ganando presencia conforme avance la jornada, con rachas que podrán alcanzar los 55 km/h por la tarde-noche, lo que puede notarse especialmente en zonas abiertas y junto al litoral.

El tiempo en Elche

En Elche el ascenso térmico será aún más evidente. La jornada comenzará con 15 grados y escalará hasta los 25 grados de máxima, uno de los valores más altos de la provincia. El viento soplará con intensidad moderada durante el día, con rachas que rondarán los 40 km/h, suficientes para notarse en avenidas amplias y zonas descubiertas.

De manga corta en febrero: Alicante vive una jornada con más de 25 grados / Rafa Arjones

El tiempo en Benidorm

En la Benidorm el cielo estará más cubierto durante buena parte del día, aunque sin apenas riesgo de lluvia. Las temperaturas se moverán entre 15 y 21 grados, con ambiente suave. El viento será protagonista al final de la jornada, con rachas que podrían alcanzar los 55 km/h, especialmente en primera línea de playa y zonas elevadas.

El tiempo en Elda

En el interior, Elda registrará una mínima de 15 grados y una máxima de 22 grados, con ambiente templado en las horas centrales. El viento se reforzará por la tarde, con rachas que pueden llegar a los 55 km/h, lo que incrementará la sensación de frescor cuando caiga el sol.

Días que parecen de verano en pleno invierno en Alicante / Héctor Fuentes

El tiempo en Torrevieja

En el litoral sur el tiempo será estable durante toda la jornada. Torrevieja se moverá entre 16 y 22 grados, con escasa probabilidad de lluvia. El viento soplará moderado, con rachas en torno a los 35 km/h, menos intensas que en el interior o el norte de la provincia.

El tiempo en Orihuela

Orihuela será uno de los puntos más cálidos del día. La temperatura mínima será de 16 grados, pero la máxima podrá alcanzar los 26 grados, dejando un ambiente claramente templado en la Vega Baja. El viento será más suave que en otras zonas, con rachas que rondarán los 45 km/h en los momentos de mayor intensidad.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy el día comenzará con 14 grados y alcanzará los 21 grados de máxima, pero la clave estará en el viento. Las rachas podrán alcanzar los 75 km/h, siendo uno de los puntos más expuestos de la provincia. El viento será especialmente intenso por la tarde, con una sensación térmica más fresca pese a la subida de las máximas.

El tiempo en Dénia

En el litoral norte, Dénia registrará temperaturas entre 14 y 23 grados, con intervalos de sol y nubes. El viento será menos intenso que en el interior, con rachas moderadas, aunque suficientes para notarse en el puerto y zonas marítimas.