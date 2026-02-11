Toni Pérez respalda a Barcala en el caso de las viviendas protegidas de Alicante y pide “prudencia” por la vía judicial

El presidente del PP provincial y de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha roto este miércoles su silencio sobre el escándalo de las viviendas protegidas del residencial Les Naus con un mensaje de respaldo a Luis Barcala y una llamada a la cautela. “Ha habido una reacción muy rápida y contundente del alcalde”, ha afirmado, antes de señalar que, una vez que el caso ha entrado en el terreno judicial, “hay que tener prudencia en las manifestaciones, esperar a que hable la Justicia y acatar lo que diga”.

El pronunciamiento de Toni Pérez tiene lectura política en clave interna. El alcalde de Alicante atraviesa la mayor crisis de su mandato tras la cascada de adjudicaciones y dimisiones vinculadas a la promoción y el líder provincial del partido, hasta ahora sin declaraciones públicas sobre el asunto, fija su posición: apoyo a la “acción” de Barcala, prudencia por la judicialización y evitar un debate abierto sobre responsabilidades políticas inmediatas.

En sus respuestas, Toni Pérez ha insistido en separar el ruido del fondo. Al ser preguntado por el caso, ha recalcado que no dispone de “argumentos más allá de lo publicado en los medios” y ha situado el foco en la actuación de Barcala: “Lo importante no es la reacción, es la acción del propio alcalde. Hay que ser ejemplar y lo está haciendo”. Ha defendido al regidor alicantino por su gestión de la crisis —expediente, medidas anunciadas y traslado a Fiscalía— y, a la vez, ha cerrado cualquier valoración que anticipe conclusiones.

El mismo patrón aparece cuando se le plantea la pregunta clave sobre una posible dimisión. Toni Pérez ha evitado un “sí” o un “no” y ha rechazado entrar en el choque de trincheras: “No voy a comparar lo que piden para unos con los que no aplican nada para sí, que sería lo fácil. El ‘y tú más’”. A partir de ahí, ha enumerado las renuncias ya producidas y ha vuelto a su idea central: “Hay que esperar a que trabaje la Justicia, será la que dictamine, y actuar en consecuencia”.

Otra de las claves del discurso del presidente provincial es el intento de ensanchar el marco. Preguntado por la repercusión para el PP, Toni Pérez desplaza el centro de gravedad hacia la política estatal y la situación social: “Lo que nos preocupa es la realidad que vive la gente, la situación de incertidumbre que atraviesa España, el incremento de la pobreza y que no haya soluciones mientras tengamos este Gobierno”. En esa línea, ha enlazado con la necesidad de “provocar un cambio en el Gobierno”, ha hablado de un “basta ya clamoroso en las urnas” y ha citado los resultados electorales recientes.

Por un lado, ha cerrado filas con Barcala en lo inmediato; por otro, ha buscado sacar el caso del perímetro provincial y reordenar el debate en torno a políticas generales, especialmente de vivienda. En esa parte, Toni Pérez sostiene que el sistema vigente no puede ser invalidado de golpe: “No olvidemos que todos los sistemas han sido muy contrastados durante muchos años y ahora no pueden ser no válidos”. Y deja la puerta abierta a cambios solo en función de lo que determine la Justicia: “Esperaremos el resultado, veremos dónde puede detectar los fallos y pondremos soluciones si los ha habido”.

Las declaraciones de Toni Pérez coinciden con un miércoles de mensajes de cierre de filas en el PP. Barcala ha comparecido ante los medios para asegurar que no se plantea dimitir pese a la exigencia de toda la oposición, incluida Vox. “Yo en lo que estoy es en trabajar por y para Alicante”, ha afirmado el alcalde, que ha reivindicado medidas “muy contundentes” para “solventar el problema” y ha prometido activar “todos los mecanismos” para que “lo irregular no quede impune, caiga quien caiga”.

Desde la Generalitat, el presidente, Juanfran Pérez Llorca, se ha alineado con esa defensa y ha descartado que la actuación de Barcala esté en el origen del escándalo: “No veo que la acción del alcalde haya generado ninguno de los problemas que se están detectando”. Llorca ha sostenido que “lo que está haciendo el alcalde es intentar que se conozcan los hechos” y ha añadido que quienes, a su juicio, estaban bajo “la mínima sospecha” han sido apartados.

Mientras el PP busca encapsular el caso en el carril judicial y en la defensa de la “acción” institucional, la presión política sigue escalando. En el Ayuntamiento de Alicante ya se han iniciado los trámites para constituir la comisión de investigación aprobada por unanimidad, después de que la izquierda exigiera su convocatoria inmediata. Y en las Cortes se prepara la votación de una comisión autonómica tras sumarse Vox a las iniciativas del PSPV y Compromís, en un contexto en el que la oposición pretende convertir el caso en un foco sostenido de control parlamentario.

En ese escenario, el mensaje de Toni Pérez fija una línea para el PP provincial: respaldo al alcalde, prudencia por la vía judicial y evitar que el debate de la dimisión se instale como un hecho consumado. A la espera de nuevos datos y de la evolución de las investigaciones, el caso de Les Naus sigue abriendo grietas políticas en Alicante y proyectándose hacia arriba, con el PP obligado a combinar defensa interna y contención pública en una crisis que no se da por cerrada.