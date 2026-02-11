El tráfico en Alicante suma hoy 59 incidencias en 22 carreteras con retenciones en la AP-7 y la N-332
Las obras en la Vega Baja y varios accidentes en San Vicente, Elche y la A-33 complican la circulación en la provincia a primera hora
La provincia de Alicante registra este miércoles por la mañana una situación de tráfico marcada por la acumulación de incidencias. Según la última actualización de la Dirección General de Tráfico (DGT), a las 09:46 horas del 11 de febrero de 2026, hay 59 incidencias activas en 22 carreteras, con especial afección en la AP-7, la N-332 y varios tramos de la A-7 y la A-70.
Uno de los puntos más complicados se sitúa en la AP-7 a la altura de Catral, donde las obras han obligado al cierre del carril izquierdo entre los kilómetros 733,3 y 729,1 en sentido decreciente, lo que está provocando retenciones hacia Valencia. También en la autopista, en los tramos de Daya Nueva y Almoradí, se mantienen trabajos de mantenimiento con carriles cerrados y circulación irregular hasta las 20:00 horas.
En la Marina Alta, el túnel de la AP-7 entre l’Olla y Benissa/Calp presenta cortes del carril derecho por obras hasta el 13 de febrero, mientras que en Benidorm se ha notificado un obstáculo fijo en sentido decreciente.
La N-332, otra de las vías con más incidencias, concentra obstáculos fijos en puntos como La Mata, El Campello, Benissa, Alfàs del Pi, Orihuela Costa y Torrevieja, donde además se registran retenciones por circulación irregular en ambos sentidos entre los kilómetros 54 y 57,75. En Orihuela Costa también hay obras en la mediana con carril izquierdo cerrado hasta el viernes.
En el área metropolitana de Alicante y Elche, la A-70 y la EL-20 presentan varios avisos por obras con cortes móviles en Altàbix y Atsavares, además de un obstáculo fijo en Torrellano. La A-77a, en San Vicente del Raspeig, registra un accidente en el kilómetro 0,761 en sentido decreciente.
En el interior de la provincia también se han notificado incidencias. La A-33, a la altura de La Zafra, mantiene un obstáculo fijo por accidente desde primera hora, mientras que la A-31 en Villena y Petrer y la A-7 en Alcoy, Tibi, Ibi y El Realengo presentan distintos avisos por obstáculos y trabajos de mantenimiento.
En el apartado específico de accidentes registrados hoy, se contabilizan tres incidencias en tres carreteras: la A-77a en San Vicente, la EL-20 en Atsavares y la A-33 en La Zafra.
Las autoridades recomiendan precaución al volante, especialmente en los tramos afectados por obras y en las zonas con circulación irregular, y aconsejan planificar los desplazamientos con antelación para evitar retrasos en hora punta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Expertos consideran “extraño” que el Ayuntamiento de Alicante mantenga sin tramitar plusvalías de viviendas desde mayo
- Historiador Vicente Ramos: un nuevo modelo de ciudad en la antigua huerta alicantina
- Un banco vacío en Doctor Gadea: adiós a Max, el hombre sin hogar que vivía entre libros en las calles de Alicante
- El Ayuntamiento de Alicante detecta más funcionarios beneficiados por la promoción de viviendas protegidas
- Hace 70 años Alicante se congeló: hoy el termómetro cuenta otra historia
- Las claves sobre el escándalo de la vivienda protegida en Alicante: algunas luces y muchas sombras en Les Naus
- El tiempo en Alicante: esta es la alerta que se mantiene en la provincia por la borrasca Marta
- Los bomberos rescatan a una gata encerrada en el balcón de un quinto piso en Alicante