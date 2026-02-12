El abogado de Manos Limpias y la portavoz de Vox, compañeros de despacho doce años en Alicante

El abogado que ha llevado a los tribunales el escándalo de las adjudicaciones de viviendas protegidas en Alicante y la portavoz municipal de Vox que ha exigido la dimisión del alcalde compartieron despacho profesional durante más de una década. Carmen Robledillo trabajó entre 1999 y 2011 en el bufete de José María Bueno, actual representante de Manos Limpias, antes de emprender su propia carrera y abrir un despacho independiente.

Ambos han confirmado a este diario esa relación laboral prolongada, aunque niegan cualquier vínculo con la denuncia presentada recientemente. “No he hablado con Carmen para presentar la denuncia. El escrito se elaboró directamente desde la dirección nacional en Madrid”, aseguró Bueno, precisando que fue Miguel Bernard, fundador de la organización, quien decidió que debían intervenir en este procedimiento. Robledillo, por su parte, insistió: “Trabajamos juntos en su día, hasta que llegó un momento en el que, profesionalmente, tomamos caminos distintos”.

"Separación amistosa"

Las dos partes coinciden en recalcar que la separación fue “amistosa” y estrictamente profesional. Robledillo formó parte del despacho Bueno y Asociados durante doce años, hasta que decidió establecerse por su cuenta. Fue tras su marcha cuando el bufete comenzó a expandirse en Madrid y, con los años, José María Bueno estrechó vínculos con Bernard.

Actualmente, Bueno representa a Manos Limpias en la causa abierta contra el hermano de Pedro Sánchez por su trabajo en la Diputación de Badajoz. También defiende al exsecretario de Emergencia, José Emilio Argüeso, en la investigación de la dana de Valencia, hecho que motivó en su día la expulsión de Manos Limpias de la causa por considerar la jueza que existía incompatibilidad. El letrado ha reiterado siempre que Manos Limpias no es su único cliente, sino uno más dentro de su cartera profesional.