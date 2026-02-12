Avanzan los trabajos en el castillo de Santa Bárbara de Alicante para evitar desprendimientos

Obras para evitar sucesos que pongan en peligro la integridad de los visitantes del castillo de Santa Bárbara. Estos días se está pudiendo observar en la fortaleza alicantina la continuidad de los trabajos para evitar desprendimientos en el macizo rocoso del Benacantil, bajo el macho de la fortaleza.

En septiembre, el Ayuntamiento adjudicó un contrato urgente para colocar una malla protectora que contiene el material inestable. Según el expediente municipal, durante la ejecución de las obras de urbanización de la conexión peatonal desde el parque de la Ereta al portón de acceso al castillo, se detectó la existencia de riesgo de desprendimientos.

Ante esta información técnica y ante la “posibilidad real de caída de elementos pétreos desde el macizo rocoso al interior de la obra”, se procedió a la paralización total de la obra y quedó restringido el acceso peatonal desde el 19 de agosto. El contrato para evitar desprendimientos fue adjudicado a CHM Obras e Infraestructuras por un importe de 1,5 millones de euros y un plazo de ejecución estimado de seis meses, que se cumplirá en marzo.

Las actuaciones consisten en la instalación de un mallado de seguridad en el entorno del macho para contener desprendimientos. Mientras tanto, la rehabilitación profunda tendrá que esperar a una futura actuación integral en la fortaleza. Los trabajos se iniciaron de modo preventivo, sin que se hubieran producido caídas de rocas, según aseguró el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar.