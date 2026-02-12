Camarero advierte de que PSPV y Compromís podrían “llevarse una sorpresa” con las viviendas protegidas de Les Naus en Alicante

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, advirtió este jueves que PSPV y Compromís podrían "llevarse una sorpresa" respecto a los adjudicatarios de viviendas de protección pública en la polémica promoción de Les Naus, en Alicante, la primera en veinte años en la ciudad. La consellera hizo estas declaraciones durante un acto en València junto a la alcaldesa María José Catalá, con motivo del inicio de las obras de 91 viviendas de protección pública y alquiler asequible en el barrio de Malilla.

Camarero subrayó que la adjudicación de estas viviendas se realizó "en tiempos del Botànic" y, aunque no dio nombres, sugirió que podrían existir personas vinculadas al PSPV y Compromís que se beneficiaron de la promoción. "Se han contado demasiados bulos y se ha manipulado mucha información en los últimos días. Se ha señalado al Partido Popular, pero también habría que preguntarnos si no habrá algún funcionario o alguna persona próxima al PSPV o a Compromís que haya sido adjudicataria de alguna de estas viviendas. Quizás el PSOE y Compromís se lleven alguna sorpresa en las próximas horas", afirmó Camarero.

Críticas a la oposición y al Botànic

Sobre las preguntas acerca de estas "sorpresas" que podrían dar tanto PSPV y Compromís en el caso de las viviendas de protección pública, Camarero acusó a la oposición de aprovechar cualquier argumento para hacer política. "La oposición utiliza siempre cualquier argumento para hacer oposición, y yo quiero recordar que es indignante que el Botànic se atreva a hablar de vivienda cuando hicieron cero vivienda social y no promovieron vivienda. Provocaron que la situación de la vivienda actualmente esté como está. La pregunta es si están convencidos de que no hay ninguna persona próxima a sus siglas que también haya comprado alguna vivienda", aseguró la vicepresidenta.

La consellera también apuntó al funcionario de la dirección territorial de Alicante, suspendido de empleo y sueldo desde hace una semana tras descubrir que supuestamente validó el visado de una vivienda de protección pública solicitada por su propia esposa, arquitecta en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante. "Ese funcionario fue puesto en la dirección territorial y promocionado en tiempos del Botànic. Tendrán ellos que determinar por qué lo promocionaron, yo me lo encontré ahí. Cuando detectamos posibles irregularidades, actuamos de inmediato: se abrió un expediente, está suspendido de empleo y sueldo, y lo llevaremos a la Fiscalía", explicó Camarero.

Respuesta a Diana Morant

En su intervención ante los medios, Camarero dedicó también palabras a la secretaria general y candidata del PSPV, Diana Morant, criticando su conocimiento sobre la promoción. "Una de las cuestiones que más sorprende es la falta de conocimiento que tiene sobre lo que pasa en esta comunidad, y quizás tengamos que recordarle que esta promoción se inicia en 2018. Las personas adjudicatarias se apuntaron en la cooperativa en dos bloques, uno en 2018 y otro en 2021. La calificación provisional se pidió en 2021 y se otorgó en septiembre de 2023, bajo las normas del Botànic", afirmó Camarero.

La vicepresidenta señaló que algunas de las críticas de la oposición sobre los requisitos económicos y los precios de las viviendas son falsas. "Se ha dicho que las adjudicatarias tenían que tener un salario de 66.000 euros; es mentira, eran 54.000 euros. El cambio del decreto en 2023 lo hizo el Botànic, elevando el Iprem del 4,5 al 6,5 y aumentando los ingresos máximos en 14.000 euros. Nosotros en 2024 subimos la cifra en 7.000 euros para facilitar el acceso", puntualizó Camarero.

Mejora de los controles y revisión de expedientes

Camarero detalló las medidas adoptadas por su gobierno para reforzar los controles en las VPP. "Ahora el registro para solicitar visados es electrónico, lo que permite verificar ingresos y propiedades. Hemos reducido el tiempo entre la solicitud del visado y la compra de la vivienda, pasando de seis meses a diez días. Con esto garantizamos que las condiciones económicas sean reales al momento de la adquisición", explicó la vicepresidenta.

Asimismo, Camarero confirmó que se están revisando los 140 expedientes de la promoción de Les Naus. "Algunos expedientes carecen de documentación sobre ingresos o bienes. Se ha requerido la información, que deben entregar en un plazo de diez días. Si alguien no cumple los requisitos, ampliaremos la denuncia ante la Fiscalía", señaló Camarero.