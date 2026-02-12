Esta es la ayuda económica que recibirán las Hogueras por promocionar el valenciano en los llibrets

Las subvenciones para promocionar el valenciano en las fiestas tradicionales se mantienen respecto a los años anteriores. Este jueves el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado la resolución para convocar ayudas destinadas al uso de la lengua cooficial en el ámbito festivo. Concretamente, las publicaciones que se beneficiarán serán las de Moros y Cristianos de Alcoy, las de Hogueras, las Fallas y la Magdalena de Castellón.

Dichas ayudas serán las mismas que en años anteriores. En el caso de las fiestas que tienen repercusión en Alicante, las Hogueras y los Moros y Cristianos, la cantidad total de subvenciones para llibrets y para libros será de 74.000 euros y de 46.000, respectivamente.

Se trata de las mismas cantidades que los últimos años, con Carlos Mazón como jefe del Consell y también con el Botànic de izquierdas al frente de la Generalitat. Con la llegada de Juanfran Pérez Llorca a la Presidencia los fondos a repartir seguirán siendo los mismos. Quien establece el reparto es la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia, liderada por José Luis Díez Climent. En los años anteriores el órgano emisor fue la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, liderada por José Antonio Rovira en la etapa presidencial de Mazón y por Raquel Tamarit en la última época del Botànic.

Reparto

En el caso de las Hogueras, se convocan 55 subvenciones para llibrets con una dotación total de 74.000 euros, distribuidos en premios que van desde los 5.000 euros al primero hasta los 700 que recibirán los que queden entre las posiciones 26 y 55 del ranking. El plazo de solicitud para estos trabajos arrancará el 25 de mayo de 2026 y será de 15 días hábiles.

En cuanto a los Moros y Cristianos de Alcoy, el primer premio recibirá la misma cantidad que el de Hogueras, y los 46.000 euros se repartirán en 25 subvenciones, y el plazo de solicitud será de 15 días hábiles desde el 15 de septiembre de 2026.

El dinero destinado a las Fallas se mantiene en 133.000 euros, mientras que para los llibrets de la Magdalena de Castellón llegarán 46.000 euros.

Según afirman desde la Generalitat, los criterios de valoración tendrán en cuenta “el presupuesto presentado, la adecuación y corrección lingüística, la extensión del texto escrito en valenciano y la publicidad en la lengua propia de la Comunidad”.