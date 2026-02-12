El Carnaval de Alicante, en el aire: se suspende el acto de los colegios en la vía pública

El Carnaval de Alicante queda en suspenso. El fuerte temporal de viento que azota la ciudad ha obligado al Ayuntamiento a cancelar los desfiles en la vía pública previstos por 13 colegios y las dos Escuelas Infantiles municipales, en una decisión adoptada ante la activación de la alerta amarilla por rachas de viento intensas.

De esta forma, los disfraces saldrán, pero no a la calle. Las celebraciones se trasladarán al interior de los centros educativos después de que el alcalde, Luis Barcala, reuniera por segunda vez este jueves al Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal), junto a responsables de emergencias y prevención, para evaluar la evolución meteorológica y sus riesgos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el viento dé una tregua a partir de las 18.00 horas del jueves, aunque solo será momentánea. La alerta amarilla se reactivará a las 9.00 del viernes y todo apunta a que el episodio se intensificará durante el fin de semana, especialmente el sábado, jornada clave para el Carnaval.

El Ayuntamiento ha instado además este jueves a los centros educativos a reforzar las medidas de seguridad y ha ordenado a los vendedores de mercadillos retirar los toldos para evitar el peligroso “efecto vela”, que puede convertir una estructura ligera en un riesgo para peatones y comerciantes.

Sábado Ramblero

Con este escenario, el Ayuntamiento mantiene en el aire el Sábado Ramblero, tanto en su versión infantil como adulta. El Cecopal volverá a reunirse este viernes al mediodía para decidir si se celebran los actos centrales, los mercadillos y las actividades deportivas previstas al aire libre, además de valorar la instalación de veladores en la ciudad.

La magnitud del temporal ya se ha dejado sentir. La estación meteorológica de Ciudad Jardín ha registrado este jueves rachas de hasta 69 kilómetros por hora. Por precaución, parques, jardines y zonas con árboles monumentales permanecen cerrados y no abrirán durante el fin de semana. También han sido clausurados hasta el domingo el circo instalado en la avenida del Doctor Rico, cuyas lonas podrían verse seriamente afectadas por el viento, y una actividad de hinchables en el barrio de Rabasa.

Como medida social preventiva, el Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) ha abierto de forma ininterrumpida desde la noche del jueves hasta el mediodía del domingo para atender a personas vulnerables ante el empeoramiento del tiempo. El Castillo de Santa Bárbara reabrirá este viernes por la mañana, aunque su continuidad dependerá de cómo evolucionen las condiciones meteorológicas

Casi 200 intervenciones en menos de 24 horas

La Policía Local y el Servicio de Extinción de Incendios, Prevención y Salvamento (Speis) han realizado cerca de 200 intervenciones desde la madrugada del jueves hasta las 18.00 horas. Caídas de árboles, señales, vallas y farolas, desprendimientos de carteles, persianas y toldos, y contenedores desplazados por la calzada han marcado una jornada de intensa actividad. Pese a la espectacularidad de algunos incidentes, no se han registrado daños personales.

Noticias relacionadas

Entre los sucesos más destacados figura la caída de un árbol sobre las vías en San Gabriel, que obligó a interrumpir durante aproximadamente una hora la circulación de Cercanías entre Alicante y Murcia. También se produjo el desprendimiento del rótulo de un establecimiento de restauración en la avenida de la Universidad.