Renfe programa seis trenes especiales de Cercanías para el Carnaval de Alicante

Renfe ha programado una oferta especial de trenes de Cercanías para desplazarse desde Murcia a Alicante con motivo de la celebración de los Carnavales el próximo fin de semana, según informaron fuentes de la compañía en un comunicado.

Debido a la elevada demanda para desplazarse a la capital alicantina durante la celebración de la fiesta, la compañía ha programado seis trenes especiales entre Crevillent y Alicante, en ambos sentidos, que circularán durante la noche de este sábado y la madrugada y primeras horas de la mañana del domingo 15 de febrero.

Se han programado dos trenes especiales desde Crevillent hacia Alicante, a las 00.23 y a las 00.43 horas del domingo 15 y cuatro especiales con origen Alicante hacia Crevillent con salidas a las 23.30 del sábado y a las 00.05; 05.45 y 7.30 horas del domingo.

Matías Segarra

Desde las 19.00 horas del sábado hasta las 8.00 del domingo, tanto los trenes regulares como los trenes especiales circularán al doble de su capacidad habitual para poder dar servicio a todos los viajeros que se desplacen para disfrutar de la fiesta del Carnaval.

Este operativo especial supone 7.000 plazas extra para la línea C1 durante el fin de semana, 6.300 entre Murcia y Alicante y 700 entre Alicante y Callosa de Segura, con una oferta global de 18.354 plazas para los dos días.