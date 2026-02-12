Centro de salud de San Blas de Alicante: un lugar donde apenas te cogen el teléfono

"De maravilla, estoy encantada con el pediatra de mi niña. Si tres veces la traigo, tres veces me la ve"; "con la pediatra del niño no tenemos queja, todo lo contrario", o "los médicos que llegan nuevos se involucran más, para ellos no es tanto una rutina. La que tuve antes que la actual me apuntó los nuevos medicamentos que tengo que tomar y después me llamó para recordarme cómo tengo que tomarlo". Son opiniones positivas de pacientes del centro de salud de San Blas, uno de los que más población atiende del departamento de salud de Alicante. Y es aquí donde empiezan sus problemas ya que algunos de estos usuarios consultados y otros muchos coinciden en que siempre "hay mucha gente", que está "atestado" y que casi nunca cogen el teléfono cuando se llama.

El que tenga tanta población adscrita se traduce en esperas de entre media y una hora para hacer gestiones ante el mostrador, y eso que se ha modernizado el sistema con aparatos para gestionar las citas y números.

Precisamente, las citas "están muy mal, como en casi todos los centros de salud", con esperas de entre 15 y 20 días, mínimo, para consulta médica. Y cuando llega esta, como explicaba un paciente que tenía una programada para este miércoles, "te tiras una hora". "Te dan citas con mucho tiempo. Tampoco cogen el teléfono cuando llamas", reprochan los pacientes.

Esto la Conselleria de Sanidad sostiene que se paliará en breve en los servicios donde se produce. Con el objetivo de solucionar el caos con las citas médicas en el primer nivel asistencial, se utilizará la inteligencia artificial para implantar un asistente cognitivo virtual que atenderá la demanda de cita médica. "Este sistema contestará en el 100 % de las llamadas", dijo recientemente el conseller Marciano Gómez. Añadió que saldrá a concurso en los primeros meses de este año tras probarse con buenos resultados en los centros de salud de Ciudad Jardín en Alicante y Columbretes en Castellón.

Cribados

A primera hora, es habitual que el vestíbulo del centro de salud de San Blas esté a rebosar de personas que acuden al centro de salud a hacerse analíticas. El centro participa en los programas de cribado de cáncer de colon y de cuello de útero, con depósitos para entregar las muestras hasta las 19 horas. Es uno de los ambulatorios del área de Alicante que participa en el nuevo screening contra los tumores de cérvix que ha puesto en marcha la Conselleria de Sanidad, que la mayoría de mujeres pueden realizar a través de una autotoma en su domicilio.

"Hay días en que te toca rezar el Ave María para que te llame el médico, y otros va mejor y terminan antes. Ahora tenemos una sustituta que es latinoamericana y nos encanta, se involucra mucho", explicaba una señora. A lo que su marido asentía señalando que "me ha mirado la medicación, me ha eliminado algunas cosas y me ha ajustado otras dosis. Muy bien".

Salud mental

Este centro de salud cuenta con consulta de salud mental, entre otros servicios, como trabajadora social, salud sexual o reproductiva, higienista dental y odontopediatría. Es usual ver carteles informativos para quienes acuden como el que informa de que se avisa a la Policía en caso de agresiones al personal o el de la entrada que indica que no se pueden aparcar bicicletas o monopatines en las áreas de espera de pacientes.

En cuanto al personal sanitario, coinciden que el centro de salud de San Blas tiene mucha población a atender, lo que supone una alta carga de trabajo, y que todos los avisos de atención a los pacientes a domicilio los realizan médicos y enfermeros en coches particulares. "La dispersión es muy grande y deben usar coches propios para el desplazamiento".

Consultas de Enfermería

Asimismo, apuntan a la falta de consultas de Enfermería que deben compartir 3/4 personas ante la falta de espacio.

"No sustituyen al personal de enfermería, deben realizar cambios de tardes a mañanas para poder cubrir las guardias, o incluso cambiarlas si no consiguen ese cambio de turno entre compañeras. No sustituyen las libranzas de las guardias ni los permisos, luego nunca se encuentra la plantilla completa que debería estar durante el día. Las compañeras se ven obligadas a cubrir esa no sustitución con más sobrecarga de trabajo para ellas", lo que al final redunda en peor atención al paciente.