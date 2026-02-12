Cirujanos del Hospital de Alicante emplean tecnología 3D y robótica para preservar pulmón sano en cáncer temprano

La cirugía torácica del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante da un salto tecnológico con la utilización de tecnología tridimensional y cirugía robótica para tratar el cáncer de pulmón. Estas herramientas permiten a los cirujanos operar con una visión ampliada y mayor precisión, realizando intervenciones menos invasivas que preservan el tejido pulmonar sano (hasta un 20 % más) y que favorecen una recuperación más rápida del paciente.

El cáncer de pulmón es el más letal. Según datos del Instituto Nacional de Estadística costó la vida en 2023 a 874 personas en la provincia de Alicante frente a las 922 de 2024. En mujeres supera en mortalidad al tumor de mama.

Se trata de una técnica útil si no hay metástasis ni ganglios afectados y permite conservar un 20 % más de tejido

Para dar a conocer estas técnicas, el hospital ha organizado uno de los primeros cursos celebrados en España centrados en cirugía torácica sublobar mínimamente invasiva de tumores pulmonares realizada por videotoracoscopia 3D y con el robot Da Vinci, avalado por la Sociedad Española de Cirugía Torácica (SECT).

La iniciativa refuerza el posicionamiento del Servicio de Cirugía Torácica de Alicante como referente provincial y nacional en cirugía conservadora de cáncer de pulmón por el volumen de pacientes en los que se usa, como en formación avanzada en técnicas innovadoras, según ha destacado el gerente del Departamento de Salud Alicante-Hospital General, Francisco Soriano.

Una operación de cáncer de pulmón con cirugía robótica en el Hospital de Alicante / INFORMACIÓN

Un paso más

El jefe del Servicio de Cirugía Torácica, el doctor Jorge Cerezal, explica que contar con estas tecnologías en el Doctor Balmis les permite dar un paso más en la calidad de los resultados y realizar la técnica de forma más avanzada, pues “amplían el campo de visión del cirujano, permiten movimientos de gran precisión, reducen el dolor postoperatorio y favorecen una recuperación más rápida”.

La formación ha contado con la participación de cirujanos internacionales de Alemania, Argentina, Colombia y Serbia, que han podido observar cirugías en directo realizadas con el robot Da Vinci y mediante videotoracoscopia 3D, interactuando en tiempo real con los especialistas y aprendiendo los pasos clave de estas intervenciones complejas. En general, han podido profundizar en los aspectos teóricos y prácticos de este tipo de cirugía conservadora para el cáncer de pulmón.

La formación ha estado dirigida por el doctor Cerezal y ha contado como docentes con miembros del servicio, los doctores Sergio Bolufer, Carlos Gálvez y Francisco Lirio. Se han centrado en las resecciones pulmonares sublobares, una técnica quirúrgica mínimamente invasiva, indicada para el tratamiento del carcinoma de pulmón en estadios iniciales, que permite intervenir mediante pequeñas incisiones sin necesidad de abrir la caja torácica, preservando al máximo el tejido pulmonar sano.

La intervención se realiza con incisiones y sin abrir el tórax

Anatomía pulmonar

El doctor Cerezal explica que “los contenidos teóricos han incluido conferencias con apoyo multimedia y reconstrucciones 3D sobre la anatomía pulmonar y sus variantes. En la parte práctica, los participantes han podido observar cirugías en directo de manera interactiva, comentando los pasos esenciales y resolviendo dudas sobre una técnica especialmente compleja. Las intervenciones se han realizado con el robot Da Vinci y también por videotoracoscopia 3D, lo que permite una visualización de las estructuras con gran detalle y redunda en la seguridad del paciente”.

La técnica está dirigida a pacientes con el tumor en fases iniciales, sin metástasis ni afectación ganglionar, y permite extirpar únicamente segmentos concretos del pulmón en lugar de un lóbulo completo. Esto asegura los mismos resultados oncológicos que la cirugía estándar, con menos complicaciones, menor estancia hospitalaria y una recuperación más rápida, preservando hasta un 20% más de tejido pulmonar.

El Servicio de Cirugía Torácica lleva a cabo, en colaboración con el Servicio de Anestesiología y el personal de Enfermería de quirófano, medio centenar de intervenciones de estas características al año, lo que representa un tercio de la actividad quirúrgica en cáncer de pulmón.

Un momento de la formación a cirujanos de varios países / INFORMACIÓN

Sin metástasis

Esta técnica está dirigida a un perfil muy concreto de pacientes: aquellos diagnosticados en fases iniciales de la enfermedad, sin metástasis ni afectación ganglionar y con tumores de un tamaño inferior a dos centímetros.

“Este procedimiento permite extirpar regiones más limitadas, conocidas como segmentos pulmonares, conservando el resto del pulmón sano. A diferencia de la cirugía estándar, la lobectomía pulmonar, en la que se extrae un lóbulo completo del pulmón (una tercera parte o incluso la mitad del órgano), esta técnica ofrece los mismos resultados oncológicos y reduce las complicaciones, con una recuperación más precoz y una menor estancia hospitalaria. En términos generales, supone extirpar un 20% menos de pulmón que hace unos años”, subraya el jefe del Servicio de Cirugía Torácica.

Durante 2025, el Servicio de Cirugía Torácica ha organizado una decena de cursos nacionales e internacionales centrados en cirugía sublobar mínimamente invasiva y procedimientos complejos de la vía aérea, consolidando al hospital como centro de referencia en la aplicación clínica y la docencia de la cirugía torácica asistida por imagen tridimensional y robótica.

Según Soriano, “con esta iniciativa, el Servicio de Cirugía Torácica, referente a nivel provincial, refuerza su posicionamiento como centro destacado a nivel nacional".