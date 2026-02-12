Directo | La Aemet eleva la alerta por viento en Alicante: aviso naranja en el interior

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo el aviso amarillo por viento en amplias zonas de la provincia de Alicante, con rachas que pueden alcanzar los 80 km/h en el interior y el litoral norte. Además, el temporal marítimo mantiene la mar alterada en distintos puntos de la costa.

La borrasca Nils sigue dejando su huella en el este peninsular y Alicante no es una excepción. Aunque la intensidad del viento tenderá a disminuir a lo largo de la tarde, durante buena parte del día se esperan intervalos fuertes y rachas muy intensas, especialmente en zonas expuestas.

En este directo te contamos la evolución minuto a minuto del viento en la provincia, posibles incidencias, cambios en la previsión y cualquier afectación relacionada con los actos previstos de cara al Carnaval de este fin de semana.

C. Suena Incidencia ferroviaria por el viento en Alicante La alerta amarilla por rachas fuertes de viento ya deja las primeras consecuencias en la provincia. La caída de un árbol sobre la infraestructura ferroviaria ha obligado a interrumpir esta mañana la circulación entre Alicante Terminal y Sant Gabriel, afectando a las líneas C1 y C3 de Cercanías Murcia/Alicante. Según ha informado Adif, el tráfico ha quedado restablecido tras la retirada del árbol y los trenes recuperan gradualmente su frecuencia habitual, aunque pueden producirse retrasos puntuales mientras se normaliza el servicio.

Paula Lizcano La Aemet da por finalizadas las alertas por viento y fenómenos costeros en Alicante La Agencia Estatal de Metereología ha desactivado todos los avisos referentes a las rachas de viento y fenómenos costeros tanto en el interior como en el litoral de la provincia. La previsión indica que el ambiente se estabilizará en las próximas horas tras una jornada llena de incidentes por el temporal.

Paula Lizcano Este es el municipio alicantino donde el viento ha superado los 140km/h La Associació Valenciana de Metereologia (Avamet) ha registrado las rachas de viento más destacadas en la Comunidad Valenciana. En los primeros puestos se pueden ver municipios de Castellón que han tenido rachas que han superado los 160km/h. En quinta posición aparece la provincia de Alicante con Alcoy, donde la potencia del viento ha sobrepasado los 140km/h. El ranking quedaría de la siguiente manera, en estos momentos: Xert (La Mola) La Pobla de Benifassà (Coll de les Eres) Vilar de Canes La Serratella (Sant Joan Nepomucé) Alcoy (Menejador, ACIF)

Paula Lizcano La Aemet mantiene la alerta amarilla en la provincia La Agencia Estatal de Metereología avisa de que seguirán las rachas de viento del noroeste que pueden alcanzar los 80km/h.