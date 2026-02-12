Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga trenes AlicanteLes Naus en el CongresoToni PérezDonación mujer alzhéimerEnero sin luzMuere 'Dawson Crece'Disfraces Carnaval
instagramlinkedin

En Directo

Directo | La Aemet eleva la alerta por viento en Alicante: aviso naranja en el interior

Rachas de hasta 80 km/h y temporal marítimo en varias zonas de la provincia

Alerta amarilla por fuertes vientos en toda la provincia de Alicante

Alerta amarilla por fuertes vientos en toda la provincia de Alicante

INFORMACIÓNTV

O. Casado

C. Suena

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo el aviso amarillo por viento en amplias zonas de la provincia de Alicante, con rachas que pueden alcanzar los 80 km/h en el interior y el litoral norte. Además, el temporal marítimo mantiene la mar alterada en distintos puntos de la costa.

La borrasca Nils sigue dejando su huella en el este peninsular y Alicante no es una excepción. Aunque la intensidad del viento tenderá a disminuir a lo largo de la tarde, durante buena parte del día se esperan intervalos fuertes y rachas muy intensas, especialmente en zonas expuestas.

Noticias relacionadas

En este directo te contamos la evolución minuto a minuto del viento en la provincia, posibles incidencias, cambios en la previsión y cualquier afectación relacionada con los actos previstos de cara al Carnaval de este fin de semana.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Expertos consideran “extraño” que el Ayuntamiento de Alicante mantenga sin tramitar plusvalías de viviendas desde mayo
  2. Un banco vacío en Doctor Gadea: adiós a Max, el hombre sin hogar que vivía entre libros en las calles de Alicante
  3. El Ayuntamiento de Alicante detecta más funcionarios beneficiados por la promoción de viviendas protegidas
  4. Hace 70 años Alicante se congeló: hoy el termómetro cuenta otra historia
  5. Una jueza asume la investigación de las viviendas protegidas de Alicante y le pide a Anticorrupción lo que haya indagado
  6. Aguas de Alicante lanza un sistema digital para evitar las fugas en los hogares
  7. Un millón y medio de euros para unas obras que dan pena
  8. La Aemet lo confirma: hasta 26 grados en Alicante y aviso amarillo a las puertas del Carnaval

Directo | La Aemet eleva la alerta por viento en Alicante: aviso naranja en el interior

Directo | La Aemet eleva la alerta por viento en Alicante: aviso naranja en el interior

La Aemet advierte: aviso amarillo en Alicante por rachas muy fuertes de viento y bajada de las temperaturas en la cuenta atrás para el Carnaval

La Aemet advierte: aviso amarillo en Alicante por rachas muy fuertes de viento y bajada de las temperaturas en la cuenta atrás para el Carnaval

La Generalitat requiere a al menos una decena de vecinos de Les Naus más documentos para justificar que cumplen con los requisitos

La Generalitat requiere a al menos una decena de vecinos de Les Naus más documentos para justificar que cumplen con los requisitos

Una amiga de la concejala de Hacienda, la hermana de su secretaria y otras 11 viviendas protegidas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante

Una amiga de la concejala de Hacienda, la hermana de su secretaria y otras 11 viviendas protegidas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante

Anticorrupción presentará en el juzgado su propia denuncia sobre las adjudicaciones de Les Naus

Anticorrupción presentará en el juzgado su propia denuncia sobre las adjudicaciones de Les Naus

Royal Caribbean se posiciona como cuarta naviera de base en Alicante

Royal Caribbean se posiciona como cuarta naviera de base en Alicante

Alfredo Serrano, experto cruceros: "Alicante ya forma parte de los destinos del Mediterráneo y no será un puerto refugio"

Alfredo Serrano, experto cruceros: "Alicante ya forma parte de los destinos del Mediterráneo y no será un puerto refugio"

Centro de salud de San Blas de Alicante: un lugar donde apenas te cogen el teléfono

Centro de salud de San Blas de Alicante: un lugar donde apenas te cogen el teléfono
Tracking Pixel Contents