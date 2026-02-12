Este es el espacio que el Ayuntamiento de Alicante dedicará a Antonio Colomina en Colonia Requena

Antonio Colomina, dirigente vecinal de Colonia Requena de quien este jueves se ha cumplido el primer aniversario de su fallecimiento, tendrá por fin un espacio en su barrio alicantino de la Zona Norte.

Así lo ha anunciado el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, presente en el homenaje que los vecinos del barrio, uno de los más vulnerables de la ciudad, le han dedicado junto al olivo de la calle Turquesa que él mismo ideó plantar antes de su deceso.

El acto lo han organizado residentes del barrio y han acudido, además de su viuda, Ana Mari Galiana, sus dos hijos y su nieto, recién nacido, miembros de la corporación municipal como los portavoces del PSOE y de Compromís, Ana Barceló y Sara Rafa Mas, además de otros concejales de ambos grupos; y también los diputados autonómicos José Díaz y Yaissel Sánchez, los dos socialistas. Durante el homenaje, al que han asistido más de un centenar de vecinos, se han encendido velas alrededor del olivo, se han depositado flores y se han dedicado palabras emotivas de recuerdo al dirigente vecinal.

Un nuevo espacio dedicado

Hace un año, tras la muerte accidentada de Colomina, el Ayuntamiento de Alicante se comprometió a nombrar un espacio de Colonia Requena con su nombre en recuerdo suyo. Ha sido en el primer aniversario del suceso cuando el gobierno local ha anunciado cuál será el lugar que tendrá el nombre de Colomina.

Manuel Villar, vicealcalde de Alicante, ha desvelado durante el homenaje que el espacio elegido será el polideportivo del barrio, que tras dos décadas en desuso el concejal ha augurado que “estará en funcionamiento en las próximas semanas”. Su gestión se cederá a la asociación Esport pel Món, encargada del proyecto Lucentum Zona Norte, que en los últimos años ha organizado actividades con los más jóvenes del barrio y el club alicantino de baloncesto. “Que sea verdad”, le ha replicado una vecina tras el anuncio, instándole a cumplir la promesa.

Posteriormente, la viuda del dirigente vecinal ha agradecido el anuncio al vicealcalde y le ha pedido “no olvidarse del barrio”, ya que esta era la máxima preocupación del homenajeado.

Además, durante el acto se ha recordado especialmente la labor solidaria de Colomina y de su familia durante la pandemia, con actividades como el reparto de alimentos, así como su implicación en la mejora de las condiciones del barrio y su ayuda a los más necesitados. “Antonio no buscaba protagonismo, buscaba soluciones”, ha expresado una de las vecinas que ha tomado la palabra durante el homenaje.