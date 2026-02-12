Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo: alerta por vientoInvestigación viviendas protegidasReparto viviendas AlicanteBarrios más carosDisfraz de modaAbandono Luna Ki Benidorm Fest
instagramlinkedin

Enfermedades

Gala lírica benéfica contra el cáncer de mama en Alicante

Los fondos recaudados se destinarán al proyecto de atención de ayuda psicológica para mejorar la salud y el bienestar de las pacientes afectadas

La Concha de la Explanada de Alicante se vistió de rosa por el Dia Internacional contra el Cáncer de Mama

La Concha de la Explanada de Alicante se vistió de rosa por el Dia Internacional contra el Cáncer de Mama

Jose Navarro

J. Hernández

J. Hernández

Con motivo del Día de la Mujer, la Asociación Provincial de Alicante de Mujeres con Cáncer de Mama, A.P.A.M.M, organiza un concierto solidario el sábado, 7 de marzo, en el Auditorio del Aula de Cultura de Alicante, Fundación Mediterráneo, en la avenida del Doctor Gadea, 1.

La sala abrirá sus puertas a las 19:00 horas. La gala comenzará a las 19:30 horas con la bienvenida y el agradecimiento a todos los asistentes.

El evento tendrá lugar el sabado 7 de marzo en la sala de la Fundación CAM en Doctor Gadea

Participantes

Este año "contamos con la inestimable colaboración de Maite Alberola, soprano, Sandra Ferrández, mezzosoprano, Pedro Quiralte, barítono y Francisco Cholbi, pianista y facultativo Especialista en Medicina Física y Rehabilitación en el Hospital General de Alicante, que nos ofrecerán un concierto de piezas clásicas y populares especialmente escogidas para la ocasión", explican desde la organización.

La duración aproximada de este evento benéfico será de 90 minutos y la finalización del mismo está prevista antes de las 21:30 horas.

Las entradas/ donativo de 12 € se pueden adquirir en vivaticket.es: https://vivaticket.es/ticket/ixgalaliricacontraelcancerdemama/APAMM2026

El cartel de la gala lírica del 7 de marzo

El cartel de la gala lírica del 7 de marzo / INFORMACIÓN

Programas

Los fondos recaudados se destinarán al proyecto de atención de ayuda psicológica, fundamental para mejorar la salud y el bienestar de todas las mujeres con cáncer de mama. En España se diagnostican más de 36.000 nuevos casos al año. La probabilidad estimada de desarrollar esta enfermedad siendo mujer es de, 1 de cada 8.

"Nos gustaría además de contar con vuestra compañía en este evento donde poder transmitir nuestro cariño, fuerza, apoyo y solidaridad a todas estas mujeres valientes", explican desde la entidad dirigiéndose a la ciudadanía.

Noticias relacionadas y más

Más información en la sede de A.P.A.M.M, calle Abad Nájera nº 3, local 2, 03002 de Alicante, en los teléfonos 965 21 79 55 - 648 40 26 28, o en el correo electrónico, apamm@apamm.es.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Expertos consideran “extraño” que el Ayuntamiento de Alicante mantenga sin tramitar plusvalías de viviendas desde mayo
  2. Una amiga de la concejala de Hacienda, la hermana de su secretaria y otras 11 viviendas protegidas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante
  3. Un banco vacío en Doctor Gadea: adiós a Max, el hombre sin hogar que vivía entre libros en las calles de Alicante
  4. El Ayuntamiento de Alicante detecta más funcionarios beneficiados por la promoción de viviendas protegidas
  5. Hace 70 años Alicante se congeló: hoy el termómetro cuenta otra historia
  6. Una jueza asume la investigación de las viviendas protegidas de Alicante y le pide a Anticorrupción lo que haya indagado
  7. Aguas de Alicante lanza un sistema digital para evitar las fugas en los hogares
  8. Un millón y medio de euros para unas obras que dan pena

Así se renuevan las setas de la calle San Francisco: restauración a la vista de todos

Así se renuevan las setas de la calle San Francisco: restauración a la vista de todos

El Tajo ya puede trasvasar su máximo de 60 hectómetros mensuales y los regantes lo celebran: "Ya era hora de disfrutar de cierta tranquilidad"

El Tajo ya puede trasvasar su máximo de 60 hectómetros mensuales y los regantes lo celebran: "Ya era hora de disfrutar de cierta tranquilidad"

La izquierda pide explicaciones a la edil de Hacienda por su relación con el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante

La izquierda pide explicaciones a la edil de Hacienda por su relación con el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante

El Carnaval de Alicante, en el aire: se suspende el acto de los colegios en la vía pública

El Carnaval de Alicante, en el aire: se suspende el acto de los colegios en la vía pública

Gala lírica benéfica contra el cáncer de mama en Alicante

Gala lírica benéfica contra el cáncer de mama en Alicante

Al menos 13 viviendas protegidas están vinculadas al Ayuntamiento de Alicante

Al menos 13 viviendas protegidas están vinculadas al Ayuntamiento de Alicante

Lydia Delicado (Profesora de Geografía Humana de la UA): "Prohibir las redes sociales a menores es urgente para frenar el acceso al porno, pero insuficiente"

Lydia Delicado (Profesora de Geografía Humana de la UA): "Prohibir las redes sociales a menores es urgente para frenar el acceso al porno, pero insuficiente"

Cajas de la ferretería para una vida entera: un matrimonio de Alicante afronta el desahucio con cinco nietos a su cargo

Cajas de la ferretería para una vida entera: un matrimonio de Alicante afronta el desahucio con cinco nietos a su cargo
Tracking Pixel Contents