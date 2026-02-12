La izquierda pide explicaciones a la edil de Hacienda por su relación con el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante

La oposición de izquierdas sigue reclamando explicaciones al gobierno local del PP por el escándalo de las viviendas protegidas destapado por INFORMACIÓN. El PSOE, Compromís y EU-Podemos reclaman a la concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, que aclare sus vínculos con el polémico residencial Les Naus, después de que este diario haya publicado que una antigua amiga de la edil popular y la hermana de su secretaria también se beneficiaron de un inmueble en La Condomina. Hasta el momento, al menos 13 de las 140 propiedades que componen la urbanización guardan algún tipo de vínculo con el Ayuntamiento de Alicante.

Para la portavoz del PSOE, Ana Barceló, la situación es "cada vez más preocupante". La edil socialista recuerda que "las adjudicaciones no solo han beneficiado a personas vinculadas a la plantilla municipal, sino que también guardan relación con el entorno político y personal de varios concejales", entre ellas Nayma Beldjilali. "La concejala de Patrimonio tiene que explicar desde cuándo sabe que personas de su entorno personal y del equipo de gobierno del PP han sido adjudicatarias de una vivienda protegida", ha manifestado Barceló.

La edil de izquierdas ha considerado que "Beldjilali no puede permanecer callada mientras el escándalo crece cada día más", puesto que su silencio "no hace más que aumentar las sospechas que recaen en todo el gobierno de Barcala, que es el máximo responsable y no tiene otra salida que dimitir porque la confianza pública ha quedado gravemente dañada".

En la misma línea se ha pronunciado Rafa Mas, de Compromís: "Estamos cansados de sentir vergüenza, exigimos a Luis Barcala que no haga como si nada y que dé la cara". El portavoz valencianista ha añadido que "si no se convoca urgentemente la comisión sobre el residencial Les Naus", pedirá la comparecencia de la concejala de Hacienda en el pleno, así como de anteriores ediles del área, como el dimitido Toni Gallego o Lidia López, ahora al frente de Comercio.

Igualmente, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, ha lamentado que "lo que se está viendo en Alicante es la imagen más cruel de un modelo de ciudad injusto". Para el edil, las adjudicaciones de vivienda protegida "vinculadas a entornos del poder municipal", como la propia Beldjilali o la exedil de Urbanismo Rocío Gómez, "ya no son casos aislados", mientras que, al mismo tiempo, "una familia con cinco menores afronta un desahucio sin alternativa habitacional real".

"Esto no es un fallo del sistema, es el resultado de una política de vivienda que beneficia a unos pocos y abandona a quienes más lo necesitan. Cuando la vivienda pública coincide sospechosamente con relaciones políticas, el problema deja de ser técnico y pasa a ser ético. Y ante esa gravedad, Barcala debe dimitir", ha añadido Copé.

Vox guarda silencio

Mientras pasan los días y, con ellos, las noticias en torno al polémico residencial, Vox sigue instalado en el silencio. Desde que, el pasado jueves, los ultras exigieran la renuncia de Barcala en hasta dos ocasiones, han insistido en una única premisa: "No hay declaraciones". La formación trata de ganar tiempo a nivel nacional, mientras su líder Santiago Abascal negocia con el PP posibles pactos en Extremadura y Aragón sin perder de vista las elecciones de Castilla y León, fijadas para el próximo 15 de marzo.

No obstante, el tiempo se agota para los ultras: la izquierda ha presentado una iniciativa al pleno de este mes de febrero en la que reclama la dimisión de Barcala y propone su reprobación por parte del Pleno. Un punto del orden del día en la sesión del próximo 26 de febrero que los ediles de Vox tendrán que votar, sin más excusas.

Después de varios intentos de contactar con Beldjilali, la edil ha aclarado este jueves que ya no guarda relación con la citada beneficiaria, trabajadora interina de su concejalía: "Coincidí con ella cuando ambas éramos candidatas a Bellea del Foc en el 2016, pero no somos amigas en la actualidad. Desde entonces no he quedado a tomar un café con ella".

Al margen del personal de Hacienda, al menos otras once viviendas guardan algún tipo de conexión con el Ayuntamiento de Alicante.