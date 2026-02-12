La cobertura de la vacuna contra la meningitis grave cae siete puntos en dos años en la Comunidad

La caída en la vacunación no solo afecta a la gripe también a enfermedades como el sarampión y la meningitis. Médicos consultados por este diario atribuyen el reciente brote de la primera de estas enfermedades en la ciudad de Alicante (con 22 casos confirmados en dos centros de trabajo que ha obligado a vacunar a casi 300 contactos laborales) a los movimientos antivacunas que calan entre la población. Y lo mismo está ocurriendo con la meningitis meningocócica, que es de origen bacteriano y mucho más grave que la más habitual hasta ahora, la vírica, pues puede resultar letal. "Últimamente, vemos casos de meningitis meningocócica así como de sarampión. Actuando en brotes y siendo virulentos y afectando a un buen grupo de personas" sobre todo el segundo, explica un facultativo de Atención Primaria.

La meningitis bacteriana es una inflamación grave y potencialmente mortal de las meninges (membranas que rodean el cerebro y la médula espinal) causada por bacterias, que progresa rápidamente y requiere tratamiento antibiótico urgente para prevenir secuelas severas o la muerte, manifestándose con fiebre, dolor de cabeza intenso y rigidez de nuca, siendo el meningococo y el neumococo las causas más comunes y frecuentes.

Los datos oficiales corroboran la caída en la inmunidad. Según datos del Sistema de Información de Vacunaciones del Ministerio de Sanidad (Sivamín), la cobertura de la vacuna meningocócica tetravalente (MenACWY) ha decrecido en la Comunidad Valenciana siete puntos en dos años (94,63 % en 2022 frente al 87,07 % en 2024, dato más reciente que figura en esta estadística). En menores de 1 año, en 2024 la tasa de vacunación bajó en 4 puntos.

La tasa de vacunación también es menor en neumococo, causa también de meningitis bacteriana

Serogrupos

Esta vacuna protege contra cuatro serogrupos de la bacteria neisseria meningitidis (A, C, W e Y) o meningococo, causantes de meningitis y sepsis graves. Se administra por vía intramuscular y es fundamental para lactantes, adolescentes (generalmente a los 11-12 años) y personas con alto riesgo. Pero básicamente se previene con vacunación en la infancia, con efectos secundarios leves comunes.

El boletín de vigilancia epidemiológica de la Conselleria de Sanidad recoge 11 casos en total de meningitis de cualquier tipo del 1 de enero al 1 de febrero en la Comunidad frente a 17 el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, si se habla de la vigilancia epidemiológica para controlar brotes de la enfermedad meningocócica causada por la bacteria (seguimiento continuo y sistemático de casos producidos por neisseria meningitidis), en el boletín de 2026 aparecen ya siete casos, de ellos uno de un niño o niña de entre 5 y 9 años; y seis en mayores de 25 años, en toda la Comunidad. En el primer mes del pasado año no figura ningún caso recogido en el boletín. Además, en los gráficos se observa una curva con picos más acusados en 2024, 2025 y lo que va de 2026 frente a 2023.

"Son porcentajes y se pueden extrapolar. El denominador y el numerador cambia porque ahí habla también de segundas dosis, que son pacientes más mayores que se han intentado captar. Pero vamos, la caída es clara, estamos vacunando menos en porcentaje que años anteriores", indica un médico sobre los datos.

Los facultativos temen epidemias en próximos años de patologías hasta ahora controladas por la menor inmunizacion

Neumococo

Otro tanto está ocurriendo con el neumococo (Streptococcus pneumoniae), cuya tasa de vacunación ha bajado tres puntos en menores de 1 año. Esto también implica riesgo aumentado de neumonía bacteriana y de meningitis meningocócica pues el neumococo es una de las causas más graves. De hecho, es el desencadenante más común de meningitis bacteriana en adultos y el segundo en niños mayores de 2 años, con altas tasas de mortalidad y secuelas.

Esta infección invade las meninges, provocando una alta tasa de complicaciones e incluso la muerte, siendo la vacunación la principal medida preventiva.

Antivacunas

La causa de este repunte, coinciden los facultativos consultados, son "muy probablemente movimientos antivacunas, y por percepciones extrañas de riesgo en el sentido de que hay gente que cree que tiene menos riesgo del que verdaderamente tiene, cuando eso no es así. Estas situaciones que se están dando nos van a llevar a verdaderas epidemias de enfermedades que teníamos la posibilidad de evitar con la vacunación, como es la meningitis y el sarampión".

Como ejemplo, citan la bajísima tasa de vacunación contra el sarampión en países como Estados Unidos, "porque hay una corriente que dice que es mejor pasarlo. Es incierto, es muchísimo mejor no tenerlo que pasar. No digamos todos los niños que han muerto o se han quedado con secuelas por enfermedades como la poliomielitis".

"Es como yo abordo a los pacientes, soy un firme defensor de todas las vacunas y ojalá las tuviéramos absolutamente para todo, la vacunación es fundamental y salva vidas. Pero esta es la realidad que vivimos y que vamos a empezar a vivir y a padecer", augura uno de los especialistas, que en los últimos meses ha tenido en consulta a dos adultos con meningitis bacteriana, la más peligrosa, uno de 25 años y otro de 60.

Hasta ahora, víricas

Hasta ahora la mayor parte de casos de meningitis que se producían eran de origen vírico, que a diferencia de los que tienen origen bacteriano son mucho menos graves. Consiste en la inflamación de las membranas cerebrales (meninges) causada por virus, comúnmente enterovirus, que provoca fiebre, dolor de cabeza intenso, rigidez de nuca, náuseas y fotofobia. Es una enfermedad generalmente benigna que suele curarse por sí sola en pocas semanas sin secuelas, requiriendo reposo, líquidos y analgésicos para aliviar los síntomas.

Los médicos esperan que crezca la proporción de meningitis bacteriana en los próximos años por la citada caída en las tasas de vacunación.