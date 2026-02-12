Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gala Importantes

La presentadora de los Premios «Importantes» lucirá un vestido del diseñador Rubén Hernández

Lydia Ferrándiz, redactora de INFORMACIÓN, ha optado por un diseño que combina elegancia y personalidad, con una ligera inspiración años 50

Lydia Ferrándiz probándose uno de los vestidos del diseñador Rubén Hernández.

Lydia Ferrándiz probándose uno de los vestidos del diseñador Rubén Hernández. / Pilar Cortés

Miriam Vázquez

Miriam Vázquez

La gala de los premios «Importantes» de INFORMACIÓN celebra este 19 de febrero su 41 edición en el Auditorio Provincial de Alicante. Y los presentadores del evento ya están preparados para la ocasión, asegurándose de lucir impecables en una de las noches más destacadas del año.

En esta edición, la presentadora Lydia Ferrándiz, redactora de este diario, ha confiado su vestuario al diseñador Rubén Hernández. El vestido responde a una inspiración clara. «Íbamos buscando un diseño que fuese un poco llamativo, que tuviera un poco de todo, elegancia, y lo hemos conseguido. Es un vestido con una ligera inspiración en los años 50. Hemos buscado realzar la figura de Lydia, y sobre todo también que vaya cómoda, para que se pueda desenvolver bien en el evento», explica Hernández.

El color ha sido una de las decisiones clave. Se descartaron los tonos oscuros y el negro para apostar por una opción que dialogue mejor con el escenario y la iluminación. «Hemos elegido un color que le puede ir bien, para resaltar tanto su piel como crear contraste con el escenario, que no se vea apagado», explica el diseñador. El conjunto se completará con un zapato a tono y pendientes que aporten luz sin restar protagonismo al vestido.

«Para una gala como esta, llevo un vestido de Rubén Hernández con el que me siento muy cómoda y satisfecha, y que encaja perfectamente con la ocasión», destaca la presentadora.

Una firma de referencia

Rubén Hernández es una referencia consolidada en el diseño de vestidos de novia y fiesta. Todas sus creaciones se realizan de forma artesanal en su atelier, con especial atención a los bordados hechos a mano y a la selección de tejidos, señas de identidad de su trabajo. Sus diseños están presentes en las revistas de moda más prestigiosas y desfilan habitualmente por las red carpets nacionales e internacionales, siendo uno de los creadores preferidos actualmente por las celebrities.

«Depende un poco de la gala y de la persona, vas enfocándolo a un tipo de vestido u otro», resume Hernández sobre su forma de trabajar. En el caso de los Importantes, el resultado es un diseño que combina elegancia y personalidad, pensado para acompañar a Lydia Ferrándiz en una de las noches más relevantes del año para INFORMACIÓN y la provincia.

