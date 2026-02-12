Crece la tensión entre los docentes de Alicante: la conselleria rechaza el pago íntegro de la extra a los profesores

La tensión por los salarios del profesorado sigue subiendo como la espuma. En plena movilización para reclamar, entre otras mejoras laborales, una subida de los sueldos, que permita al colectivo salir del furgón de cola de los peor pagados del país, la Conselleria de Educación acaba de rechazar abonar de forma íntegra las pagas extras a los docentes, escudándose en las leyes autonómicas de presupuestos.

A través de una avalancha de peticiones, canalizadas por los sindicatos, los profesores reclamaron para las extraordinarias de junio y diciembre el 100% del salario, los trienios y la totalidad de los complementos fijos y periódicos, incluidos sexenios y complementos para los que ocupan cargos de dirección. Sin embargo, a través de una resolución hecha pública esta semana, la Administración, dirigida por Carmen Otí, rechaza formalmente todas las reclamaciones del personal docente no universitario y confirma que, en la actualidad, las pagas extraordinarias solo incluyen las cuantías de sueldo y trienios fijadas en la normativa presupuestaria y el complemento de destino, dejando fuera el resto de complementos retributivos.

La decisión autonómica se apoya en que no existe cobertura legal para abonar las pagas extraordinarias por el 100 % del salario y todos los complementos. La Administración considera que ha aplicado correctamente la normativa presupuestaria vigente y que no puede modificarla mediante una resolución administrativa.

Los profesores de Alicante protestan para mejorar sus condiciones laborales / PILAR CORTÉS

Malestar entre los sindicatos

UGT ha recordado que ya había advertido de que, sin una modificación normativa previa, las reclamaciones individuales serían previsiblemente desestimadas, por lo que el problema no es técnico ni procedimental, sino estrictamente político y presupuestario. Para el sindicato, esta situación es consecuencia directa de los recortes salariales impuestos a partir de 2010 y consolidados después en la normativa presupuestaria, de modo que, mientras no se modifique este marco legal, el profesorado seguirá sufriendo una merma estructural en sus pagas extraordinarias.

Por su parte, el STEPV ha recriminado la falta de voluntad negociadora de la Conselleria y ha anunciado que acudirá a la vía jurídica "para conseguir el reconocimiento de derechos de las trabajadoras y trabajadores, lo que es un camino desalentador que ralentiza y retrasa este proceso".

Profesores del colegio público de Mutxamel Manuel Antón, en una protesta por la enseñanza pública y las mejoras laborales / INFORMACIÓN

Huelga educativa

Este varapalo para los docentes se produce cuando la amenaza de una nueva huelga educativa se ha acrecentado en Alicante y en el resto de la Comunidad Valenciana, tras protagonizar esta semana protestas a las puertas de los centros educativos de Alicante, Elche, Mutxamel, entre otros municipios de la provincia.

Los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT han tildado este miércoles de "broma" la oferta de la Conselleria de Educación para empezar a negociar las mejoras salariales y laborales que está demandando el profesorado de la enseñanza pública a las puertas de los centros.

Los sindicatos han lamentado que el departamento autonómico se haya limitado a incorporar el mes de marzo, sin fechas concretas, como el inicio de la negociación para atender las reivindicaciones de los docentes, sin que haya detallado ni siquiera los temas que van a abordar.

Para los sindicatos convocantes de la huelga del pasado 11 de diciembre esta propuesta "es una broma que ni el comité de huelga ni el profesorado movilizado durante estos últimos meses para conseguir mejoras salariales y laborales, están dispuestos a aceptar", han denunciado.

Las organizaciones han recordado que trasladaron una propuesta concreta de fechas para negociar en el plazo de un mes los temas de la plataforma (incremento salarial, reducción de ratios y burocracia, mejora de las infraestructuras, reversión de los recortes y mejora de la enseñanza en valenciano).

Con ello, han solicitado una reunión urgente con la consellera Carmen Ortí para que se inicien de forma inmediata las negociaciones, empezando por los incrementos salariales y que se especifiquen los temas a negociar. Como fecha tope para empezar esta negociación, los sindicatos aceptarían el 3 de marzo.