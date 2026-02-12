Así se renuevan las setas de la calle San Francisco de Alicante: restauración a la vista de todos

Las setas de la calle San Francisco cambian estos días el foco de las cámaras por las brochas de pintura. Donde antes se acumulaban selfis, ahora se extienden lijas, botes de pintura y escaleras improvisadas. A plena luz del día y ante la curiosidad de vecinos y visitantes, el artista foguerer José Manuel García Esquiva, "Pachi", está llevando a cabo la restauración integral de los monumentos que él mismo creó hace más de una década.

La escena es poco habitual, las estructuras más bajas, las de "casitas", permanecen en su emplazamiento habitual mientras el equipo del taller trabaja directamente sobre ellas. No es una actuación superficial, el objetivo es reparar los daños acumulados por el paso del tiempo y devolverles el aspecto original con un proceso de saneado, pintura y protección.

Lijar, reparar y proteger en plena calle

Las setas más bajas, conocidas como "casitas", están siendo intervenidas sin desmontarlas. Permanecen ancladas al suelo y su peso impide trasladarlas al taller, por lo que todo el trabajo se ejecuta en la propia calle San Francisco. "Estamos restaurando los daños que tienen las setas de las casitas y dándoles una mano de pintura", explica Pachi mientras supervisa el proceso.

El artista "Pachi" repara una de las setas de la calle San Francisco. / Alex Domínguez

El primer paso es el lijado integral de la superficie para eliminar restos de pintura deteriorada y preparar el material. Una vez localizadas las fisuras, el equipo procede al masillado para consolidar la estructura. "Con el tiempo se han hecho grietas y estas se han masillado, se ha esperado a que se asiente con el cemento y ahora así aguantarán bien", asegura Pachi.

Tras el secado, se vuelve a lijar suavemente para nivelar la superficie antes de aplicar la nueva capa de pintura. "Estas casitas necesitaban pintarse enteras y restaurar alguna grieta que tenían", detalla el artista. El proceso culmina con el barnizado, una capa protectora fundamental para sellar el acabado frente a la humedad y el desgaste diario.

Las más altas, en el taller

Distinto tratamiento reciben las setas de mayor tamaño. Por sus dimensiones, resulta inviable restaurarlas en plena vía pública. "Las altas es imposible restaurarlas en la calle por las dimensiones que tienen", afirma el artista. Por ello, se desmontan cuidadosamente y se trasladan al taller.

Allí el proceso es igualmente minucioso. "Una vez en el taller se limpian, se lijan todas, se masillan si tienen golpes porque algunas tienen algún golpe, se lijan, se pintan y se vuelven a barnizar", describe. Muchas presentan impactos acumulados que requieren reparación antes de devolverles su forma y color originales.

Los trabajos se están organizando por tramos para que siempre permanezca parte del conjunto de setas altas visible en la calle. "Empezamos a pintarlas el lunes pasado y seguiremos un par de semanas más”, señala Pachi. La previsión es que las primeras setas restauradas regresen a su emplazamiento mientras otras ocupan su lugar en el taller. “En total calculamos que nos llevará un mes”, añade.

Más mantenimiento y vigilancia

Más allá de la intervención actual, el autor considera que la clave para conservarlas en buen estado es la prevención. “Demasiado tiempo han estado sin restaurar, sin mantenimiento", reconoce Pachi. A su juicio, sería recomendable realizar revisiones periódicas. "Sería aconsejable cada cinco o seis años pegar una revisión a ver cómo está la cosa, para ver si hay que volver a barnizar y mantenerlas en condiciones", afirma el autor.

También apunta a la necesidad de mayor vigilancia frente a actos vandálicos. "Lo principal es un poco más de vigilancia por los gamberros que son los que destruyen las setas. Si esto no se maltrata puede durar mucho, pero claro, si se maltrata, dura menos", advierte Pachi.

La restauración devuelve así el protagonismo a un proyecto que nació en 2013 como una apuesta arriesgada y terminó convirtiéndose en uno de los iconos urbanos de Alicante. Ahora, con esta actuación de reparación en marcha, las setas encaran una segunda vida. Unas actuaciones que se llevarán a cabo a tramos y que prevén estar finalizadas antes de Semana Santa.